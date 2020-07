Esposa de Centella niega robo de reloj y cadena: “No es de oro, se lo compró en las Malvinas”

Toño Centella y su esposa Johana Rodríguez continúan protagonizando un escándalo amoroso donde se le acusa a ella de infidelidad.

La esposa del cantante de chicha se pronunció en Magaly TV, la firme. Allí negó toda la versión de su expareja, quien la acusó de haberle robado un reloj y una cadena de oro.

Según el intérprete, las joyas habrían sido entregadas al supuesto amante de ella. “Esa cadena y ese reloj ahora lo tiene él, eso me indigna. ¿Por qué has sido mala en regalar mis cosas? Se me perdió de la nada y ahora se lo regaló a él. A dónde estamos llegando, qué maldad, me arrepiento de haberme metido contigo”, fue la versión del artista peruano.

Por su parte, la esposa de Toño Centella negó el robo y aseguró que las joyas fueron compradas en el Centro comercial Las Malvinas, ubicado en Cercado de Lima.

Lo llamó mentiroso. “Cualquier puede tener ese reloj porque no es un reloj de oro como dice él. No se lo compró en los Estados Unidos, se lo compró en las Malvinas. Le costó S/ 200 soles cada uno, que no mienta”, declaró Johana Rodríguez para el programa de Magaly Medina.

El joven acusado de ser el amante, también integrante de la orquesta Zaperoko, mencionó que las acusaciones son falsas. “Están hablando estupideces. No hay ninguna cadena, es mentira”, dijo el adolescente de 17 años.

Además, Johana Rodríguez negó haberle sido infiel a Toño Centella, pues según ella, ya llevan separados hace mucho tiempo. Incluso, aseveró que terminó la relación porque sufrió de maltrato y él la amenazaba con matarse si lo dejaba.

“En realidad te digo que aquí no ha habido engaño, no ha habido nada. Yo estoy separada del señor Antonio hace mucho tiempo”, explicó.

