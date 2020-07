Stephanie Valenzuela sobre romance con millonario: “Tengo para vivir hasta que me muera”

La modelo peruana Stephanie Valenzuela vive rodeada de lujos y viajando por todo el continente. La mayoría de sus seguidores se preguntan cómo se gana la vida, ella respondió en una entrevista para Magaly TV, la firme.

La ex chica reality se comunicó con Magaly Medina en un enlace en vivo. Allí, recordó la relación amorosa que mantuvo con un millonario francés, de quien que jamás reveló su identidad ni lo expuso en sus redes sociales.

PUEDES VER Stephanie Valenzuela revela a Magaly Medina cómo hace para vivir rodeada de lujos [VIDEO]

Se comprometieron. Stephanie Valenzuela sorprendió al confesar que el adinerado hombre le propuso matrimonio en Dubái y le regaló un anillo de 100.000 dólares que todavía ella conserva.

“Yo no tenía ni una cartera de marca, ni zapatos de marca, ¿cómo cambio mi vida? Yo me enamoré de una persona que tenía mucho dinero, a raíz de que me enamoré de este hombre, nunca revelé su identidad, porque cuando me relacionaron con un manager, todas las mujeres le escribieron... ¡Imagínate si yo posteaba algo de mi novio!”, expresó la exintegrante de Combate.

Ella lo rechazó. “Me pidió la mano, este es un anillo de compromiso, no lo devolví porque quedamos en buenos términos, cuesta 100.000 dólares. Si tuviera una necesidad económica, lo vendo”, agregó la modelo.

“No tuviste nada hasta que tuviste un novio millonario que te dio todo”, comentó Magaly Medina, en respuesta Stephanie Valenzuela asintió.

“Yo era una chica de provincia, que trabaja de modelo y no ganaba tanto... me enamoré de este chico y fue la relación más bonita. Él mismo me compraba joyas, zapatos, para que vaya a reuniones con él. Tengo para vivir hasta que me muera”, señaló la arequipeña.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.