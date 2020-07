Toño Centella confiesa que su esposa le fue infiel: “El virus la cambió emocionalmente”

Toño Centella reveló hace algunos días que su matrimonio con Johana Rodríguez no va más, dejando entrever que la joven le fue infiel. Ahora, el intérprete de “Amor de arena” se pronuncia por primera vez sobre su relación amorosa para confirmar que su compañera lo engañó.

“Yo tengo mi conciencia limpia y tranquila, le di mucho amor, mucho cariño, mucho respeto, mucha fidelidad. Yo creo que le di demasiado, tenía todo lo que una mujer quisiera tener”, declaró el cantante para el programa “En exclusiva”.

Además, el artista peruano aseguró que “el virus” cambió a su pareja, pues le pidió “su espacio” tras atravesar el periodo de cuarentena juntos. “Ella era muy cariñosa, bien amorosa, el virus la cambió creo, el tipo de cambio emocional”, continuó Toño Centella, con semblante acongojado.

“Se puede perdonar muchas cosas, pero la infidelidad no (...) por ahí encontré unas cosas pero eso no se perdona, porque de ahí vas a tener una relación tormentosa. De todo lo que me enterado, me ha entrado un dolor y odio muy grande”, finalizó.

Como se recuerda, el pasado sábado 25 de julio, Toño Centella anunció el fin de su matrimonio con su áun esposa, a través de un comunicado en Facebook. “Seguiré para adelante con la conciencia tranquila porque yo sí respeté mucho mi matrimonio con amor y fidelidad, y espero que (ella) sea muy feliz”, escribió en una parte del extenso mensaje.

