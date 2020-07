Pancho Cavero anuncia el nacimiento de su hija: “Es el significado de amor más sincero”

Pancho Cavero anunció a través de sus redes sociales la llegada de su primera hija mujer llamada Isabella Mar.

El reconocido veterinario le dedicó un tierno mensaje a su bebé, quien nació fruto de su relación con la actriz Ximena Díaz.

“Si algo nunca imaginé era tener una hija en mis brazos, menos en un momento como este en medio de una pandemia donde la distancia hoy, es el significado de amor más sincero y el amor por la vida”, empezó en su publicación de Instagram y Facebook.

“Hoy Isamar te tengo en mis brazos, sin distancia, en mi piel, eso me refuerza que por ella y por todos nuestros hijos e hijas no solo tenemos, sino que debemos regresar a la normalidad, a esa que abrazabas, que besabas, que tocabas, que respirabas, que disfrutabas, esa es la misma y no la nueva normalidad que Yo quiero para ellos”, agregó.

Asimismo, Pancho Cavero agradeció a su pareja Ximena Díaz por haberla dado una niña, ya que él tiene un hijo de su exrelación.

“Gracias por aguantarme y tener esa capacidad de ser una supermamá, lo eres con Joaquín y además de ser tan increíble capaz de reírte de ti misma y hacer reír a los demás”, escribió.

“El amor es más que un te amo, el amor tiene muchos idiomas, ese amor no se puede describir como una definición. Hoy ese amor, que es majestuoso, espacial que cruza fronteras y va más allá que el infinito. Ese amor hoy quedó tatuado con Isabella Mar Cavero Diaz”, señaló.

Además, Pancho Cavero resaltó que su emoción es mayor porque es la primera vez que hay una niña en su familia.

“Isamar es la primera mujer de mi familia directa. Es decir, yo soy el mayor de siete hermanos hombres de los cuales nacieron cuatro hermosos nietos y ahora Isamar. Sus hermanos, tíos y primos. Aquí va la advertencia: no acercarse novios pretendientes hasta por lo menos 50 años que seguro no la van a pasar bien”, culminó.

