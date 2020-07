Gisela Valcárcel se anima a cortarse el cabello en casa y tiene un resultado inesperado [VIDEO]

Gisela Valcárcel vuelve a convertirse en el centro de atención de los usuarios de Instagram, solo que esta vez fue gracias al inesperado resultado de su corte de cabello casero.

En plataformas como TikTok e Instagram abundan videos que muestran la manera más fácil y eficaz de cortarse el cabello durante la cuarentena. La figura de América Televisión intentó conseguir un resultado similar, pero no tuvo éxito.

PUEDES VER Ethel Pozo comparte inédita foto de su infancia junto a Gisela Valcárcel

La conductora indicó en el video que se dio cuenta que su cabello había crecido demasiado mientras hacía ejercicios. Fue en ese momento que Gisela Valvárcel decidió improvisar una peluquería en su hogar.

“Hoy me corto el cabello sola y ustedes lo verán”, dijo adelantando el singular suceso. Luego de algunos minutos agarró las tijeras y cortó su rubia cabellera.

Sin embargo, su rostro frente al espejo reflejó la preocupación que sintió la madre de Ethel Pozo al darse cuenta que no tomó una decisión correcta. “¡Se los dije! ¿Y ahora? Ya me lo corté, ¿quién me lo empareja?”, expuso en Instagram.

PUEDES VER Gisela Valcárcel cocina platillo con mollejas para vecinos de centro poblado de San Juan de Lurigancho

Cabe resaltar que Janet Barboza también vivió un episodio similar. La empresaria siguió unos tutoriales de YouTube para cortarse el cerquillo.

“No me salió muy derecho el corte del cerquillo, así que vamos a nivelar (...) se veía tan fácil, pero a mí no me está saliendo muy bien que digamos, pero, bueno, vamos a nivelar”, dijo en un video que publicó en redes sociales.

Finalmente la popular ‘retoquitos’ quedó con un corte disparejo y recomendó no replicar la acción en casa.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.