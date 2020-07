Demi Lovato recuerda su última sobredosis y celebra dos años alejada de las drogas

Demi Lovato conmovió a sus seguidores de Instagram con un extenso mensaje en el que agradecía el trabajo de los doctores que le salvaron la vida varios meses atrás. La cantante recordó lo que llamó “su día milagroso” y celebró dos años de sobriedad.

La noche del 24 de julio del 2018 ingresó a un hospital de California por una sobredosis, la cual sucedió durante una fiesta que había organizado en su casa de Los Ángeles.

El caso remeció a los medios internacionales y, por supuesto, sus fanáticos quedaron muy preocupados por su salud. Sin embargo, Demi Lovato pudo recuperarse y poco tiempo después decidió internarse en un centro de rehabilitación, lugar donde pudo superar su adicción.

“Hoy es mi día milagroso. Me siento muy bendecida de tener uno. Representa cómo los doctores del Cedar’s Sinai (hospital al que ingresó) me salvaron la vida. Solo dos años después de ese terrible día, estoy comprometida con el amor de mi vida y puedo decir que me siento libre de mis demonios”, escribió en Instagram.

Además agregó que lo que la ayudó a superar las drogas fue trabajar en su autoestima y seguridad personal: “Durante los últimos años he trabajado más en mí misma que durante toda mi vida”.

Finalmente agradeció a su familia, amigos y fanáticos por siempre apoyarla y respetar su privacidad durante la recuperación.

Demi Lovato y Max Ehrich anuncian su compromiso

Los jóvenes anunciaron la importante noticia a través de sus redes oficiales el miércoles 22 de julio con unas románticas fotos de la pedida de mano realizada en una playa de California.

Demi Lovato no pudo ocultar su emoción y escribió un extenso mensaje que dedicó al actor Max Ehrich, su futuro esposo.

“Sabía que te amaba en el momento en que te conocí. Es algo que no puedo describir a nadie que no lo haya experimentado de primera mano, pero afortunadamente tú sientes lo mismo (...) Estoy ansiosa de comenzar una familia y una vida contigo”, escribió en su cuenta de Instagram.

