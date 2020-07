Nicola Porcella explica por qué se tatuó a la Virgen de Guadalupe

Nicola Porcella hace unos días sorprendió a todos sus seguidores al tatuarse en vivo la imagen de la Virgen de Guadalupe. Tras ello, el integrante de Guerreros 2020 recibió todo tipo de críticas por cómo quedó la imagen que grabó en su espalda.

Luego de los comentarios desatados por lo mencionado, el popular ‘Capi', explicó por qué decidió tatuarse a la patrona de México.

“Ustedes saben que la mayoría de mis tatuajes es como un agradecimiento a Dios, y los otros son por cosas que me han pasado en la vida que siempre he tratado de ponerlos en tatuajes. Cuando llegué a México lo primero que quería conocer era la Basílica, porque todo el mundo me hablaba de la Virgen y de lo milagrosa que era”, contó en un enlace con En boca de todos.

“Cuando yo me rompí el tricep y el tendón, dije voy a rezarle a la Virgen, voy a pedirle que por favor mi recuperación sea rápida y no necesite operación (...) Entonces, en agradecimiento por eso, porque ya comencé a jugar, comencé a hacer mis cosas, ya puedo mover mi brazo, me opere y todo salio excelente, soy una persona agradecida, entonces, tenía que tatuarme. Soy creyente, voy a ir a la Basílica a agradecer porque salió bien la operación y puedo estar en competencia”, sostuvo Nicola Porcella.

