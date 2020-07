Mayra Couto: “Ser mamá es convertirse en asistente de otro ser humano”

Mayra Couto volvió a generar controversia por emitir información y opiniones acerca del embarazo adolescente y la maternidad en el país. La actriz compartió un video a través de su perfil de Instagram, donde asegura que tiene dudas sobre tener un hijo porque “ser mamá es convertirse en asistente de otro ser humano” y pide que a las mujeres que sí lo desean, evaluar sus cuerpos.

“Hay historias (sobre el embarazo) de ensueño, donde los partos son super hermosos y a nadie le duele nada y es todo flores y rosas. Están con el hombre de sus vidas y es el único para siempre, nos han enseñado que eso es lo ideal y que es la mejor historia”, cuestionó la intérprete de 28 años.

“De repente tu proyecto de vida es que a los 18 años tengas un hijo, está bien. Yo todavía no sé si realmente quiero ser mamá, no sé si quiero maternar realmente porque yo veo que ser mamá es convertirse en asistente de otro ser humano y cada vez que se lo digo a una mamá, me dice que es verdad”, aseguró Mayra Couto.

La peruana que reside actualmente en Cuba, hizo un llamado a la planificación familiar y al uso de métodos anticonceptivos para evitar embarazos no deseados. “Hay muchas maneras de cuidarte (...) Yo les recomiendo que si su sueño es ser mamás, vayan al médico a evaluar sus ‘cuerpitas'”, continuó.

Para los usuarios de las redes, Mayra Couto no debería hablar sobre temas que “no conoce” e inmediatamente expresaron su desacuerdo en los comentarios. Sin embargo, otros expresaron su apoyo a la actriz.

Mayra Couto resalta el apoyo de las feministas

A través de una publicación en Twitter, Mayra Couto reveló que cuando un familiar suyo necesitó con urgencia donación de sangre, solo las feministas le extendieron la mano.

“No les voy a hablar de feminismo. Solo les voy a decir que cuando necesité que donaran sangre para un familiar, las feministas fueron las únicas que vinieron en mancha al día siguiente tempranito”, compartí la actriz peruana.

