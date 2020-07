Patty Wong: “A los 12 años vendía sánguches de pollo y me gané la chapa de ‘ambulante’”

Patty Wong pasó muchas carencias durante su niñez, por ello tuvo que ayudar a sus padres en algunos trabajos para llevarse un pan a la boca.

Siendo tan solo una adolescente, ella empezó a vender comida en las calles y se sumaron algunos insultos y burlas en su contra. No obstante, para la empresaria y dueña de cadenas de chifas esas amargas experiencias le han servido para ser la mujer que es ahora.

Patty Wong revela que de niña vendió comida en la calle recibiendo insultos y burlas por ser ambulante. Foto: Instagram.

“Yo estoy muy orgullosa de lo que he vivido. En el colegio, a los 12 años, también vendía sánguches de pollo y me gané la chapa de ‘ambulante’ sumada a la de ‘cara de plato’, pero para mí todo eso han sido cicatrices de guerra. Si mi historia puede inspirar a otras personas a no rendirse y salir adelante, pues bien”, comentó la empresaria a Trome.

Además, Patty Wong resaltó que para ella no existe obstáculo alguno a la hora de cumplir sus sueños, ya que se ha preparado mentalmente para enfrentar cualquier tipo de situación.

A Patty Wong no le da vergüenza hablar de su pasado. Foto: Instagram.

“La verdad es que cuando me propongo algo, si hay un obstáculo me paro, lo recojo, lo pongo a un lado y sigo. No conozco un ‘no puedo’ y otras de las cosas que me ayudó a crecer fue el haber invertido en mi sanación emocional y espiritual. He llevado un postgrado de neuroemoción, que duró más de un año, también diplomados de administración de empresas”(sic.), comentó.

Asimismo, la modelo aprovechó en dar un consejo a todas las personas de bajos recursos. Les pidió que se eduquen lo más que puedan para que no se aprovechen de ellos.

“Pido a las personas que no tengan el síndrome de la ignorancia, porque la ignorancia es el mejor capital para los corruptos y políticos. Con esto no quiero decir que voy a postular a un cargo público”, aclaró Patty Wong.

