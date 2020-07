Guillermo Cavallini, el popular ‘¡Ay qué rico!’, fallece por neumonía [VIDEO]

El cómico Guillermo Cavallini Osores dejó de existir a los 80 años por complicaciones con la neumonía que padecía, así lo confirmó su hijo, Roberto Cavallini. El recordado ‘¡Ay qué rico!’ empezó desde los 4 años a llevarse los aplausos de la gente en el Circo Cavallini.

Su talento resaltó aún más cuando ingresó a la televisión. Ahí estuvo 20 años tras participar en programas como Risas y Salsa y JB Noticias donde compartió cámaras con Carlos Vílchez, Adolfo Chuiman, Carlos Álvarez, entre otros.

Su deceso se produjo debido a la flema que le producía la neumonía. Esta le impidió que el aire llegue a sus pulmones y así dejara de respirar.

Guillermo Cavallini

Recordemos que Guillermo vivía en condiciones humildes en el barrio Mi Perú, donde vecinos le construyeron un parque frente a su casa bautizándolo con su nombre como homenaje a su trayectoria.

Asimismo, el cómico tenía problemas para caminar (artrosis en las piernas y gota en los pies), por lo que necesitaba movilizarse con un andador.

En enero de este año, él contó a un medio local que se ganaba la vida con la venta de su libro titulado ‘El Sidoso’, ya que los productores de televisión le daban la espalda cuando se acercaba a pedir trabajo.

“No quiero dar lástima a nadie, simplemente vendo el libro que escribí inspirado en la historia real de un amigo (...). No me desespero, tomo las cosas con calma. Agradezco a la gente que no me olvida y siempre me saluda en la calle”, recalcó en El Popular.