Orlando Fundichely pide respeto para sus hijas tras acusaciones de adulterio contra Karina Rivera

Orlando Fundichely, exesposo de Karina Rivera, utilizó su cuenta oficial de Facebook para referirse a los insultos que han recibido sus hijas por las acusaciones de adulterio contra la conductora de Latina.

El actor cubano pidió a los usuarios de redes sociales dejar a sus descendientes fuera del problema e incluso aprovechó para enviarle un mensaje de apoyo a la actual pareja de Alejandro Rodó.

“Como padre y exesposo quiero suplicar a todos que mantengan a mis hijas fuera de este episodio que no deja de ser personal (...) He tenido que leer algunos comentarios muy mal intencionados dirigidos a ellas y eso es algo que se me hace muy difícil tolerar”, expuso.

Además también aclaró que la infidelidad no fue el detonante de su divorcio con Karina Rivera: “Durante mucho tiempo incluso me he callado ante todos los que han puesto como razón de mí divorcio la infidelidad y por ello aprovecho la ocasión para desmentirlo categóricamente”.

Luego que la presentadora de televisión anunciara en vivo que pasa momentos difíciles por los adjetivos que recibe en redes sociales, Orlando Fundichely decidió dedicarle unas palabras y agradecerle.

“A Karina le tengo el cariño que merece por regalarme mi tesoro mayor y por ello le deseo la mejor de las suertes en estos momentos y siempre”, finalizó el mensaje de Facebook.

