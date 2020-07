t.A.T.u.: la historia real del exitoso dúo de cantantes rusas que aparentaban su orientación sexual

Las rusas Lena Katina y Yulia Volkova, integrantes del dúo t.A.T.u., ganaron notoriedad cuando estrenaron su videoclip “All the things she said”, donde mostraban el romance de dos jóvenes que se besaban bajo la lluvia, a pesar de las críticas.

Las cantantes también se daban muestras de afecto cuando cantaban en los escenarios, dando la impresión de que las dos eran lesbianas y tenían una relación. Sin embargo, todo el espectáculo estaba planeado por el psicólogo Iván Shapovalov.

¿Cómo nació t.A.T.u?

Según El País, en 1999, el psicólogo Iván Shapovalov, que por ese tiempo trabajaba como publicista y productor musical, hizo un casting a unas 500 niñas de 15 años para encontrar a las integrantes del dúo musical.

La idea era escoger a unas adolescentes que se presentaran como pareja, pues se dio cuenta del interés que provocaban las páginas porno de lesbianas en Internet. Lena Katina y Yulia Volkova ganaron el casting y desde ese momento les dijeron cómo tenían que comportarse en sus espectáculos musicales.

La real historia detrás del éxito

Las artistas adolescentes tenían que obedecer las órdenes de Iván Shapovalov, así lo confesó Lenna en una entrevista para The Caravaran.

“Un día estábamos ensayando e Iván dijo: ‘Me falta algo… van a besarse'. Nosotras nos morimos de la risa: ‘Sí, claro’. Iván se pone serio: ‘Vamos, a trabajar’”. La artista confesó que el productor se convirtió en una autoridad que les decía: “Hagan lo que yo diga”.

El cuestionable plan llegó a calar en muchos adolescentes que se encontraban explorando su sexualidad; por eso, el grupo llegó a lanzar su segundo disco 00 km/h in the Wrong Lane y la canción “All the things she said” logró generar gran polémica.

Sin embargo, años después Lenna confesó a Daily Best que no era homosexual: “Nunca he sido lesbiana, nunca me ha atraído una chica. Tuve mis dudas, porque estaba fingiendo ser algo que no soy, pero luego pensé que si podía ayudar a otras personas que sí lo eran, por qué no”.

tatu

Las integrantes de t.A.T.u. en la actualidad

Las cantantes se separaron en el 2009, pero años antes ya habían perdido su popularidad, ya que en el 2004 se supo que Yulia estaba embarazada. En el 2014 se volvieron a juntar para una presentación en los Juegos Olímpicos de Sochi, pero no volvieron a reencontrarse.

Actualmente, Julia Vólkova tiene dos hijos, una niña de 14 y un niño de 11 años. En el 2012, anunció que tenía cáncer de tiroides por lo que fue sometida a una operación que casi la deja sin voz.

Lena Katina siguió en el ambiente artístico y ha ganado gran cantidad de fans en Latinoamérica por lo que lanzó un disco en español llamado Esta soy yo.