Karina Rivera es acusada de “haberse metido” en el matrimonio de su nueva pareja [VIDEO]

Magaly Medina, en su regreso a las pantallas de ATV, sacó a la luz unas polémicas revelaciones en contra de Karina Rivera. La esposa del novio de la animadora la acusa de romper su matrimonio.

Según narró la comunicadora el último viernes, tenía esta información mucho antes que la animadora revelara su nuevo romances. Sin embargo, no lo difundió hasta las declaraciones de la denunciante.

Karina Rivera encontró el amor en una persona casada. Foto: captura ATV

“Se ha metido en mi matrimonio, aunque diga que no, ella lo sabe [...] 29 años, me cag* el matrimonio, esa es la verdad. Tú sabes que es lo que jala más que cabo de buque, y el hombre a los 50 años que vengan y le meneen el trasero”, sostuvo la fémina durante una llamada telefónica con los reporteros de Magaly TV, la firme.

En la comunicación, mencionó que supo de la traición gracias a su hija de 11 años. “Ella me confirmó la relación porque veía el teléfono de su padre. Allí salía las fotos de ella, los Whatsapp y ella se dio cuenta de esas cosas”, Giuglianna Calisto.

Como se recuerda, la conductora de La ruta del amor dijo hace unos días que había encontrado el amor. Al respecto, dicha persona era alguien casado y con familia.

“Estoy contenta en estos momentos, puedo decir que sí he encontrado el amor y no es alguien del medio. En el amor uno no dice de quién enamorarse. Estoy muy contenta y tranquila. He vivido el amor en tiempos de cuarentena”, reveló en entrevista con El Popular.

