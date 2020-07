Hollywood de luto: fallece actriz Kelly Preston

Redacción Fama

Estrella de filmes clásicos de la década de los 90 como Jerry Maguire, For Love of the Game o Twins, a fines de los 80 con Danny DeVito y Arnold Schwarzenegger, la actriz Kelly Preston falleció ayer después de dar batalla al cáncer. La lamentable noticia la dio su esposo por más de dos décadas, John Travolta, quien le dedicó un mensaje y adelantó que él y su familia se apartarán de los escenarios. “Con un corazón muy pesado, les informo que mi bella esposa Kelly ha perdido su batalla de dos años con el cáncer de seno. Ella dio una lucha valiente con el amor y el apoyo de tantos. Mi familia y yo siempre estaremos agradecidos con sus médicos y enfermeras en el MD Anderson Cancer Center, todos los centros médicos que han ayudado, así como con sus muchos amigos y seres queridos que han estado a su lado. El amor y la vida de Kelly siempre serán recordados”, escribió en Instagram.

El matrimonio se mantuvo pese a los rumores, testimonios de supuestas infidelidades, influencia de la cienciología y de la tragedia. Preston se casó con Travolta en setiembre de 1991 y tuvieron tres hijos. Su primogénito, Jeff, nació en el 92, padecía de autismo y otras complicaciones que le causaron la muerte en el 2009. A partir de ello, crearon una fundación para niños con habilidades diferentes. “Me tomaré un tiempo para estar allí para mis hijos que han perdido a su madre, así que perdóname de antemano si no tienes noticias nuestras por un tiempo. Pero tengan en cuenta que sentiré su derramamiento de amor en las próximas semanas y meses a medida que nos curamos”, agregó Travolta .

En la última década, la actriz fue parte de las películas Casino Jack, La última canción, y con Travolta en Gotti. También la vimos en el 2002 como protagonista del videoclip ‘She will be loved’ de Maroon 5. Sin embargo, a pesar de acudir a eventos públicos, Preston había decidido no hacer pública su enfermedad. “Al optar por mantener su lucha en privado, había estado recibiendo tratamiento médico por algún tiempo, con el apoyo de su familia y amigos más cercanos”, dijo un representante a People.

La hija de Preston y Travolta, Ella, publicó un homenaje a su madre. “Nunca he conocido a nadie tan valiente, fuerte, hermoso y amoroso como tú. Cualquiera que tenga la suerte de haberte conocido estará de acuerdo en que tienes un resplandor y una luz que nunca deja de brillar y eso hace que cualquier persona que te rodea se sienta feliz al instante. Gracias por tu amor. Gracias por hacer de este mundo un lugar mejor. Has hecho la vida tan hermosa y yo sé que seguirás haciéndolo siempre”.