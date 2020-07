Andrés Calamaro: “Queen es el grupo más inflado de la historia” [FOTOS]

El último martes, Andrés Calamaro entró a su cuenta personal de Twitter para dejar una serie de mensajes políticos y musicales, mencionando a la banda Queen y recordando su enigmática presentación en el Live Aid.

Con motivo del aniversario número 35 de este festival, el cantautor argentino se refirió al recordado show de la banda británica. “Seguimos pagando por esos veinte minutos buenos de Queen”, redactó el músico, quien inició el debate en la red social.

Andrés Calamaro arremete contra Queen.

En conversaciones con sus seguidores, Andrés Calamaro continuaba publicando sobre la agrupación liderada por Freddy Mercury. “Queen es el grupo más inflado de la historia”, escribió.

En ese sentido, apuntó a que existen otros artistas británicos mejores que el cuarteto. En su nómina aparecieron bandas como The Clash, Rolling Stones, Led Zeppelin, The Who, The Beatles, Black Sabbath, incluso David Bowie, entre otras estrellas de la música.

Andrés Calamaro arremete contra Queen.

“Existiendo Bowie, Costello, Van Morrison, The Faces, The Clash, Ian Dury... más lo pensamos, menos importancia tienen los tres discos buenos de Queen”, prosiguió el artista argentino.

“Hay bandas con tres discos buenos que son mucho más importantes. Algunas en Argentina [...] Puedo citar muchos artistas argentinos más interesantes que la reina: Invisible, Sui Generis, Polifemo, Almafuerte, Anibal Troilo, Transito Coccomarola, Roberto Goyeneche, Hermetika, Pescado Rabioso, Mercedes Sosa... miles”, redactó Calamaro en otras publicaciones generando polémica.

Andrés Calamaro genera polémica en Twitter.

