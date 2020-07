Christian Zuárez le exige dinero a Laura Bozzo: “Ella me robó 16 años de mi vida”

Christian Zuárez sorprendió con sus más recientes declaraciones donde dio detalles de la relación de 16 años que mantuvo con la polémica conductora Laura Bozzo.

El músico argentino conversó con el programa mexicano El gordo y flaca para reclamar a su expareja una compensación económica por los años de su juventud que le dedicó cuando fueron novios.

Laura Bozzo: Cristian Zuárez exige a conductora compensación económica por haberle robado 16 años de su vida. Foto: Captura YouTube.

Christian Zuárez dijo en todo momento que parte del éxito que ahora goza Laura Bozzo es gracias a un trabajo en equipo, el cual la ‘Abogada de los pobres’ no quiso reconocer.

“Yo con 16 años, que aposté por el amor, por vivir con esa persona. Llegamos al éxito los dos juntos. Si esa persona jugó con tus sentimientos, para ella ser la beneficiada y dejarme a mí en la quiebra”, dijo el cantante, quien exige a su pareja que le dé el dinero que le corresponde por sus años de entrega y lealtad.

PUEDES VER Nuevo video revela que Laura Bozzo fue quien echó a Alfredo Adame de su set [VIDEO]

Asimismo, Christian reveló que dejó Ráfaga, la agrupación de cumbia con la que se hizo conocido en Perú y en varios países de América Latina, porque le ofrecieron pagar $3.000 si trabajaba con Laura Bozzo.

“Yo dejé mi carrera por ella. Yo opté por trabajar con ella. Cuando te presentan la oportunidad de ganar $ 3.000 al mes porque así empecé con ella. Cada cosa que yo hacía con ella; ella me decía que me iba a dar mi porcentaje. Nunca me dio nada. Siempre le hice ganar dinero”, añadió.

Asimismo, explicó que él ahora está muy preocupado por su futuro, ya que no tiene ahorros.

“Yo no le quiero sacar nada, ¿yo qué le robe? Ella me robó 16 años de mi vida, que no voy a recuperar, lo único que quiero ahora es ver por mi futuro de la mejor manera y ver qué puedo recuperar”.

Laura Bozzo responde a Cristian Zuárez

Tras las declaraciones de Christian Zuárez, Laura Bozzo señaló que no le debe nada a su expareja y no le teme a las demandas.

“El tuvo trabajo en Televisa gracias a mi. Yo le regalé una casa a su mamá. Si el señor quiere denunciarme que lo haga. Si tanto talento tiene por qué no trabaja ahora. Yo le tenía que llevar a comer porque no tenía ni para eso. Que venga a México [...] Existe el karma. La gente mala que aquí la paga”, indicó al programa El gordo y la flaca.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.