Red Table Talk: ¿de qué trata y dónde ver el programa conducido por Jada Pinkett Smith?

El programa de entrevistas web Red Table Talk se estrenó en mayo del 2018 con la conducción de Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith; su madre, Adrienne Banfield-Joes; y su hija Willow Smith.

Desde su primera emisión causó gran sorpresa por sus famosos invitados y sus inesperadas confesiones, prueba de ello es que la primera figura en ser recibida en el set fue Sheree Fletcher, expareja del protagonista de Hombres de negro y madre de su hijo Trey. Ella conversó con la actual esposa del cómico sobre la maternidad.

El episodio del último 10 de julio ha vuelto a causar asombro entre los fanáticos, pues Jada Pinkett decidió hablar sobre su relación extramatrimonial con el cantante August Alsina, teniendo como invitado especial a Will Smith.

“A medida que pasaba el tiempo, me metí en otro tipo de enredo con August. Solo quería sentirme bien. Había pasado tanto tiempo desde que no me sentía bien. Fue una alegría ayudar a sanar a alguien”, reveló la actriz.

¿Qué es Red Table Talk?

Red Table Talk es un programa de entrevistas conducido por Jada Pinkett, Adrienne Banfield-Joes y la popular Willow Smith. El primer episodio se emitió en el 2018 a través de Facebook Watch.

La serie tiene hasta el momento tres temporadas, la tercera empezó el 2 de febrero del 2020 y el más reciente capítulo se transmitió este 10 de julio, donde la artista habló de su relación con el rapero August Alsina.

¿En qué consiste el programa Red Table Talk?

El proyecto televisivo web ha ganado audiencia, porque los invitados se sienten en un ambiente íntimo y muchos se han animado a confesar temas delicados sobre su vida personal. Entre los más importantes personajes que han ido están Alicia Keys, Demi Moore, Sandra Bullock y Snoop Dogg.

En un programa emitido en junio, Will Smith asistió y terminó llorando cuando recordó su divorcio con la actriz Sheree Fletcher y cómo esto perjudicó la relación con su hijo Trey (27 años).

¿En qué canal pasan el programa Red Table Talk?

Red Table Talk es un programa de televisión online que se puede ver por medio de Facebook Watch, un servicio de video a pedido operado por la conocida red social. No se transmite a través de ningún canal. Si quieres verlo ahora, debes hacer click AQUÍ.

¿Dónde ver el programa Red Table Talk?

Las tres temporadas se pueden disfrutar en Facebook Watch, si deseas ingresar de manera directa, puedes hacerlo en el siguiente ENLACE.

Para ver el último episodio que se transmitió este 10 de julio, donde Jada Pinkett Smith habló sobre cómo inició su relación con el cantante August Alsina, haz clic AQUÍ.