Louis Tomlinson renuncia a disquera de Simon Cowell y fans celebran

Louis Tomlinson ha decidido poner punto final a la relación que tenía con la disquera SYCO, cuyo director es el jurado de America’s Got Talent, Simon Cowell.

A través de redes sociales, el exintegrante de la boyband One Direction sorprendió a sus seguidores con la noticia. Al conocer dicha renuncia, las fans no dudaron en celebrar y felicitarlo por su decisión, ya que indicaban que la primera producción del cantante, llamada Walls, no tuvo un buen manejo de promoción por parte de sus representantes.

Louis trabajó casi 10 años con SYCO, con los que también editó producciones de su antigua agrupación. Ahora, él se muestra emocionado por lo que el futuro le prepara y asegura que está trabajando en un nuevo material de estudio.

Louis Tomlinson en Premios Telehit 2019

“¡Espero que todos estén bien! Solo quería hacerle saber que Syco Music y yo hemos acordado separarnos. Estoy realmente emocionado por el futuro y por estar de vuelta en el estudio escribiendo el próximo álbum. ¡No puedo esperar para finalmente verlos a todos de gira!”, escribió en sus redes sociales.

Recordemos que su tour fue pospuesto al 2021 debido a la COVID-19.

Por su parte, los fanáticos del cantante expresaron sus felicitaciones con el hashtag #ProudOfLouis y destacaron la sensación de libertad al renunciar a SYCO.

Louis Tomlinson en Twitter

“La carita de alguien que se merece todo lo bueno del mundo y al fin podrá tenerlo”, “Casi una década después al fin eres libre. Brilla mi sol, como nunca antes te permitieron brillar”, “Solo mírenlo, se merece toda la felicidad del mundo”, “Por fin es libre, estoy muy orgullosa de él y por todo lo que ha logrado, y sé que logrará”, se lee en Twitter.