A 30 años de ‘Tren al Sur’, la emblemática canción que pudo quedar en el olvido

Han pasado 30 años desde que Los Prisioneros estrenaron una de sus canciones más emblemáticas: ‘Tren al sur'. El complicado camino de este single la convirtió en uno de los tantos himnos del rock en español. En su momento, después de su composición, fue omitida hasta seis meses en las radios. Jorge González tuvo que recurrir al recurso audiovisual, un videoclip, para salvarla del olvido.

A finales de los ochenta, en 1989, la banda había perdido mucha sintonía. Las radios habían relegado al rock en español para darle terreno a otros géneros. “De hecho, había discos nuevos de Soda (Stereo) y la gente no le daba ni pelota”, cuenta Jorge González en una entrevista con Especial de Radio Rock&Pop. Fue en ese agrio tramo que tuvieron que reinventarse creando el disco ‘Corazones’, donde su principal canción fue ‘Tren al Sur’.

“Es un single muy importante para Los Prisioneros porque lo sacamos en un momento que veníamos de un fracaso discográfico, que era la cultura de la basura”, aseguró en su momento el vocalista.

La canción ‘Tren al Sur’ se estrenó en 1990 como parte del disco ‘Corazones’. Su creación tuvo varias modificaciones debido al interés de Jorge González de superponerse a las nuevas modas musicales como las baladas. Una de las principales novedades en el single fue, por ejemplo, usar el sintetizador basándose en el tempo de “Touched by the hand of god” de New Order.

“Primero programé la batería y la linea que hace el sintetizador estaba basada ligeramente en la figura de una canción de New Order: ‘tocada por la mano de dios’ (en castellano). Después se me ocurrió incluir la guitarra acústica. Habíamos hecho como tres temas con instrumentación diferente. Una tenía piano y varias cosas distintas”, aseguró Jorge González en el Especial de Radio Rock&Pop.

Cuando al final fue lanzado, las radios la omitían. “Ese single lo sacamos en las radios y estuvo seis meses sin que lo tocaran”, cuenta. El verdadero cambio vino cuando lo transformaron en videoclip con apoyo del productor Gustavo Santaolalla.

Gustavo Santaolalla preparando Tren al Sur de Los Prisioneros. (Foto: Teatro Nescafé de las Artes)

“[La canción] agarró vuelo cuando Gustavo Santaolalla la produjo. Se le ocurrió hacer una paradita, una donde el tren para y quedan cantando el coro solo con un ruido de tren de fondo. Eso termino de redondear la canción. Y aparte el charango que le puso Gustavo fue bien importante”, enfatizó el vocalista de Los Prisioneros.

“Hicimos el video y lo empezaron a tocar y se convirtió en un gran éxito. Fue la canción que más nos tocó meter, pero una de la que quedó más prendida”, agregó.

¿En qué está basada la canción ‘Tren al Sur'?

Jorge González de Los Prisioneros confesó que ‘Tren al Sur’ nació tras protagonizar un romance destructivo sumado a su primera vez probando ácidos.

“Sobre la letra no era un momento muy bueno. Yo estaba metido en una relación amorosa que no tenía nada de positivo sino de destructivo y la idea de tren al sur era arrancarse de lo que estaba pasando en Santiago pero también estaba relacionado con la psicodelia, porque en esa época es la primera vez que tomé ácido. Tren al sur tuvo que ver con uno de los tres trips que tuve yo”, sentenció en la entrevista.