Tema de Bob Marley apoyará a Unicef en la lucha contra el Covid-19

Los miembros de la familia Marley reinventan el emblemático himno de Bob Marley, One Love, para apoyar la labor de UNICEF, dirigida a reimaginar un mundo más justo para los niños después de que la pandemia de la COVID-19 haya trastocado sus vidas.

Tuff Gong International y Amplified Music publicarán una nueva versión de la conocida canción el 17 de julio y todos los beneficios y actividades relacionadas se destinarán a Reimagina, una campaña mundial de UNICEF dirigida a impedir que la pandemia de COVID-19 se convierta en una crisis duradera para los niños, así como a garantizar que el mundo posterior a la crisis sanitaria sea más justo y más equitativo para ellos.

A partir de hoy, Pandora, la marca de joyería y uno de los asociados mundiales de UNICEF, igualará cada dólar que se done públicamente a One Love hasta llegar a un millón de dólares. “Hace más de 40 años que mi padre escribió One Love, una canción que hablaba de la unidad, de la paz y del amor universal en una época en la que había muchos problemas en el mundo. A pesar de que ahora no podamos reunirnos, como dice la canción, su mensaje sigue vigente, ya que podremos superar esta crisis mundial si permanecemos unidos a través del amor y del corazón”, afirmó Cedella Marley.

One Love/People Get Ready, grabada por Bob Marley and the Wailers por primera vez en 1977, es una canción emblemática para millones de personas de todo el mundo por su eterno mensaje que nos invita a permanecer unidos como si fuésemos uno solo. En la nueva versión participarán miembros de la familia Marley, músicos de todos los rincones del planeta, artistas de zonas de conflicto de todo el mundo y niños que viven en comunidades vulnerables. “One Love habla sobre un hecho fundamental de esta pandemia: nuestra mayor esperanza para acabar con la COVID-19 y reimaginar un mundo más equitativo y menos discriminatorio para los niños es la solidaridad y la cooperación mundial. Estamos encantados de que la familia Marley y Pandora nos hayan prestado su generosa ayuda, su creatividad y su amor para ayudar a los niños más vulnerables”, aseguró Henrietta Fore, Directora Ejecutiva de UNICEF.

El dinero que se recaude de la campaña One Love para Reimagina ayudará a UNICEF a responder a las necesidades inmediatas proporcionando jabón, mascarillas, guantes, botiquines higiénicos, equipos de protección e información esencial para los niños y las familias. También respaldará los esfuerzos de recuperación a corto plazo a través de ayudas para la educación, la protección y los sistemas de atención de la salud; y contribuirá con otras actividades de UNICEF dirigidas a reimaginar un mundo más justo para los niños. Como complemento al lanzamiento de la canción y aproximadamente en la fecha de su publicación, la red social TikTok celebrará un evento especial y publicará un reto para los seguidores, los detalles se darán a conocer próximamente.