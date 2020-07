Bad Bunny roba suspiros al aparecer en la portada de Playboy [FOTOS]

Bad Bunny se ha convertido en uno de los máximos referentes del reguetón y eso le ha valido figurar en portadas de diferentes revistas prestigiosas a nivel mundial.

A mediados de mayo, el intérprete de “Yo perreo sola” apareció en el magazín Rolling Stone y causó todo tipo de comentarios.

Bad Bunny aparece por primera vez en la portada digital de Playboy. Foto: Captura Instagram.

Ahora, Bad Bunny adorna nada menos que Playboy, así lo dio a conocer la misma revista a través de Instagram donde compartió fotos y videos de lo que fue la atrevida sesión.

La noticia fue confirmada este marte 7 de julio. Sin embargo, un día antes la red social del famoso magazín estuvo dando señales con divertidas pistas de quién sería su próximo invitado.

Bad Bunny ofreció una entrevista para Playboy. Foto: Captura Instagram.

PUEDES VER Novia de Bad Bunny lo fotografió para la revista Rolling Stone

“Bad Bunny para Playboy. Tiene poderes porque piensa de manera diferente y tiene una visión del futuro más allá de lo que otros ven. Presentamos nuestra primera portada digital”, así presentó Playboy al conocido cantante reguetón.

Cabe mencionar que en el Instagram del famoso medio también está publicada la extensa entrevista del joven cantante puertorriqueño.

Bad Bunny en la portada de Rolling Stone

A mediados de mayo, Bad Bunny sorprendió al aparecer en la portada de Rolling Stone. El cantante de música urbana escribió un extenso texto sobre la lucha constante para que su trabajo sea apreciado por todos.

“A mí nadie, nadie, nadie, nadie, pero nadie, me puede decir que puedo o no puedo hacer. Yo hago lo que me da la gana. Y desde niño, me dieron ganas de ser grande, me dieron ganas de perseguir y trabajar por mis sueños. ¡Gracias a todo el que creyó, a los que creen, y a los que algún día creerán!”, escribió en Instagram.

Bad Bunny en la portada de Rolling Stone. Foto: Instagram.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.