Fans de Cameron Boyce lo recuerdan al cumplirse un año de su muerte

Ha pasado un año desde que Cameron Boyce falleció a causa de las complicaciones que sufrió por un cuadro de epilepsia, pero sus seguidores no lo olvidan.

El actor, quien alcanzó la fama mundial por su participación en la saga ‘Descendientes’ y por su papel de Luke Ross en la serie ‘Jessie', ambas de Disney Channel, fue recordado con sentidos mensajes a través de redes sociales, como forma de un homenaje virtual.

En su primer aniversario luctuoso, Cameron ha acaparado una gran cantidad de interacciones en las plataformas online.

Los más de 14 millones de seguidores del actor en Instagram señalaron que él sigue vivo en sus pensamientos, por lo que quisieron honrar su memoria.

“Hoy se cumple un año del fallecimiento de Cameron Boyce, una gran persona que marcó la infancia de muchos de nosotros”, señaló una usuaria en redes sociales.

Asimismo, la actriz Sofia Carson, coprotagonista de ‘Descendientes’ escribió una conmovedora publicación en memoria de su compañero Cameron, a quién, asegura, amará siempre.

“A nuestro ángel: No hay suficientes palabras. Nunca habrá suficientes palabras. No pude obligarme a hacer esto porque hacerlo lo hace real. Dejar que te vayas no es algo que sepa hacer. Y no puedo entender cómo vivir en un mundo sin ti. Te amo, Cam. Y te amaré siempre”, resaltó.

Cabe recordar que con 20 años de edad, el artista contaba con una sólida base de seguidores, quienes, el día de su deceso manifestaron su pesar al igual que sus familiares.

“Perdimos a Cameron. Murió mientras dormía. Sin duda, ahora el mundo está sin una de sus luces más brillantes. Su espíritu vivirá siempre a través de la bondad y la compasión de todos los que lo conocieron y lo amaron”, afirmó uno de ellos el 6 de julio pasado.

