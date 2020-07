Alejandra Baigorria revela que le han propuesto incursionar en la política [VIDEO]

Alejandra Baigorria habló sobre su posible incursión en la política tras ser relacionada con el alcalde de La Victoria, George Forsyth. La integrante de Esto es guerra reveló que ha recibido varias propuestas de partidos políticos durante su permanencia en la televisión.

Sin embargo, la también empresaria de Gamarra considera que para entrar al campo de la política se necesita una ardua preparación mental y profesional.

Alejandra Baigorria habló sobre su posible incursión en la política Foto: Alejandra Baigorria Instagram

“Sí, he tenido varias propuestas antes, ahora no, pero sentía que no era el momento. Siento que uno tiene que preparase, por ahora estoy bien así. En ningún momento dije querer ser alcaldesa de La Victoria, menos teniendo un súper alcalde (George Forsyth)”, expresó para América Espectáculos.

Alejandra Baigorria asegura que postular a un cargo político generaría ataques en las redes. “Hay que estar mentalmente preparado porque el bullying va a ser muy fuerte, esa gente que chanca es duro. Tienes que estar preparado intelectualmente y psicólogicamente. Y ahora no está en mis planes, estoy creciendo con mi empresa de ropa y enfocada en otra cosa”, agregó la modelo.

Sobre el nombre de George Forsyth en las encuestas para la contienda presidencial de 2021, la popular ‘Rubia de Gamarra’ confirma que él ya tiene su voto. “Veo una posibilidad en él, es joven, inteligente y tiene estudios, además, sabe lo que la gente quiere, está en la cancha”, señaló la chica reality.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.