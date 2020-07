Yo soy: Johanna San Miguel rompe en llanto tras escuchar a ‘Raphael’ interpretar “En carne viva”

Yo Soy: Grandes batallas volvió a hacer vibrar a los televidentes en su última gala, gracias a las presentaciones de los imitadores de Raphael y Eduardo Franco.

Ricardo Morán, Katia Palma y Maricarmen Marín quedaron gratamente sorprendidos por ambos shows, pero quien se emocionó hasta las lágrimas fue Johanna San Miguel.

“Uff, de verdad que me he conmovido muchísimo. Han tocado dos canciones que me remontan a la familia, a momentos muy lindos. ‘Eduardo', bien escogido el tema (”Con el saco sobre el hombro”), me has hecho recordar cuando era muy niña y jugaba con mi papá, ha sido muy lindo verte. Y ‘Raphael'...”, expresó la actriz, quien segundos después empezó a llorar con gran sentimiento.

Al ver esta escena, el conductor Cristian Rivero se enterneció y le dijo: “Está bien, es válido, cada uno tiene sus recuerdos, su memoria”.

Al recuperarse, Johanna San Miguel explicó que se había conmovido demasiado por el nivel de interpretación que había demostrado ‘Raphael’ al entonar el clásico tema “En carne viva” en el escenario de Yo soy: Grandes batallas.

“Sí, eso tiene la música, tiene un tema que es actuación y cuando cantas con el sentimiento con el que has cantado (al imitador de Raphael)... Te juro que me has conmovido mucho. Te he sentido cantar esta canción como si estuvieras contando parte de tu historia, de tu vida, eso se ha sentido y yo he conectado con eso”, indicó.

Además, aprovechó para agradecer la oportunidad de poder ser parte del jurado de Yo soy: Grandes batallas, en medio de la fuerte crisis que atraviesa el Perú y el mundo por la pandemia del coronavirus.

“Y yo tengo que agradecerles a todos por estar aquí, a toda la gente de Latina, de Rayo, a mis compañeros porque este espacio te hace sentir completamente viva a pesar que afuera todo lo que está sucediendo es tan fuerte. Gracias por permitirme estar acá”, señaló.

