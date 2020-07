Nicola Porcella vuelve a lesionarse en Guerreros 2020: “Nunca había sentido un dolor igual”

Nicola Porcella dejó enormemente preocupados a sus seguidores al sufrir una fuerte lesión durante el juego de los troncos en Guerreros 2020.

Cuando se encontraba en competencia, el ‘Capitán histórico’ cayó mal y tuvo que ser auxiliado inmediatamente por los paramédicos del programa.

Nicola Porcella se lesiona en Guerreros 2020

“Hay que ir al hospital, a la clínica para sacar una radiografías, espero que no sea nada porque quiero seguir compitiendo, pero la doctora me ha dicho que no”, expresó al canal de Instagram del reality de Televisa.

Asimismo, Nicola Porcella aclaró que lo que menos quiere es tener que ausentarse y no poder apoyar al equipo de ‘Las Cobras‘ en Guerreros 2020. “Yo quiero estar con mis amigos, con mis compañeros, no puedo dejarlos solos. Si terminé el juego fue por ellos, para no dejarles sin ese punto”, acotó.

El exintegrante de Esto es guerra dijo también que, de todas las lesiones que ha tenido, esta es la que más sufrimiento le ha causado. “Me duele horrible. Tengo ocho años haciendo este reality en Perú y nunca había sentido un dolor igual”, afirmó.

Luego de unas horas, Nicola Porcella decidió pronunciarse en Instagram para dar a conocer un poco más sobre su estado de salud. “Parece que me rompí el tríceps. El tríceps se partió en dos. Yo creo que no (va a necesitar operación). Diosito va a decir que no y me voy a recuperar solito”.

De esta forma, el chico reality deja claro que está totalmente esperanzado en retomar su lugar como competidor en Guerreros 2020.

