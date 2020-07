Mickey Madden, bajista de Maroon 5, es arrestado por violencia doméstica

Uno de los integrantes del icónico grupo Maroon 5 se encuentra en medio de una controversia tras ser detenido el pasado sábado por un supuesto caso de violencia doméstica.

Según informaron agentes policiales al portal de espectáculos Page Six, Mickey Madden fue acusado de causar heridas traumáticas a su conviviente.

Sin embargo, el hecho aún no se ha esclarecido del todo, debido a que el bajista norteamericano no tenía pareja confirmada y nunca contrajo matrimonio. Aún no se reveló la identidad de la víctima, pero trascendió que el músico pagó una fianza de 50.000 dólares.

“Nos encontramos realmente devastados de estas noticias decepcionantes. Esperamos tener más detalles, pero nos estamos tomando este tema muy seriamente”, dijo un portavoz de Maroon 5 a diversos medios internacionales.

Esta no es la primera vez que Mickey Madden tiene problemas con las autoridades. En el 2016 fue acusado de entregar una dosis de cocaína en un bar de Nueva York, denuncia que él mismo denegó.

Integrantes de Maroon 5 lamentan cancelación de conciertos en Sudamérica

La popular banda norteamericana de pop/rock decidió cancelar sus shows del 2020 como medida de prevención ante el aumento de casos de coronavirus en Argentina y Colombia.

Maroon 5 en Instagram

Sin embargo, Adam Levine y los demás integrantes de Maroon 5 se mostraron muy apenados por la medida que tomaron y expresaron las respectivas disculpas a todos sus fans sudamericanos. Los estadounidenses además afirmaron que volverán en otra oportunidad.

“Lamentamos decepcionar a nuestros fanáticos y prometemos volver a tocar para ustedes. Estén atentos para más información sobre boletos”, se lee en el mensaje publicado en Instagram.

