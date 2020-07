Debbie Harry, la afamada cantante que escapó de morir a manos del asesino serial Ted Bundy, cumple 75 años

En tiempos en los que el feminismo está en todo su fervor en el mundo, es menester poner la lupa en la cantante, multiinstrumentalista, filántropa, actriz y –cómo no- feminista Debbie Harry, quien este 1 de julio cumple 75 otoños, de los que lleva más de 30 en la platea neoyorkina y mundial.

La septuagenaria artista se topó con la fama global a mediados de los 70, cuando conoció al guitarrista Chris Stein, quien por aquel entonces estaba en la banda The Morticians. Ambos no tardaron en fundar Angel & The snake, agrupación que posteriormente se llamaría Blondie, que luego estaría escrita en la gloria musical.

La idea germinal de Blondie, nombre del famoso grupo, nació cuando un camionero le gritó a Debbie Harry “Hey, rubiecita”, ignorando que su llamado sería el acicate para la denominación de la banda. Sobre el nombre de esta, cuenta la cantante en una entrevista, les pareció que el título comience con la letra ‘B', pues así estarían más cerca de los discos de los ‘Beatles’ en las tiendas, y sería oportuno que los miren.

Los hitos de Debbie Harry

En lo que actuación se refiere, la cantante ha estado presente en más de 60 películas y programas de televisión, aunque su ecosistema es la música. En el año 1999, por ejemplo, se le ubicó en el puesto 12 en la lista de las 100 mujeres más importantes del Rock & Roll. Pero eso no es todo. Por su canción “Rapture”, a la artista de 75 años se le considera como la primera rapera en estar en el número uno de Estados Unidos.

Entre los gigantes que han acompañado a la artista en el escenario destacan el británico David Bowie, la banda Ramones, el grupo inglés Eurythmics y el reconocido estadounidense Bob Dylan, con quien grabó el disco Knocked out loaded.

El secuestro frustrado de Ted Bundy

El caso de Ted Bundy y Debbie Harry se remonta a una noche de 1972, cuando la cantante intentaba tomar un taxi desde la avenida C del vecindario de East Village, en Manhattan, Nueva York.

Es allí cuando el asesino serial se aproximó en su auto. “Un pequeño vehículo de color blanco apareció, y el hombre se ofreció a llevarme”, recordó Debbie Harry en una entrevista. “Seguí intentando parar un taxi, pero él era muy insistente. Me preguntó dónde iba”, agregó.

Ted Bundy (Foto: Difusión)

Como no paraba ningún taxi, subió al auto. Era verano y las ventanas estaban subidas, excepto cuatro centímetros en la parte superior. Ted Bundy manejaba, pero no le hablaba. Cuando Harry quiso bajar la ventanilla por el calor en el vehículo, se percató que no había manija en la puerta. “El interior del auto estaba totalmente destruido”, narró.

Para escapar, deslizó el brazo por el hueco hacia la parte superior de la ventana para abrir la puerta desde afuera, pero Ted Bundy se dio cuenta y quiso doblar en la esquina de la calle rápidamente. “Salí del auto y aterricé en medio de la calle, en la avenida A”, contó Debbie Harry. Esa acción le salvó la vida.

En 1989, ya algunos años más tarde, la artista estaba en un vuelo de avión cuando leyó el periódico que un hombre hombre fue ejecutado por matar al menos a 30 mujeres en siete distintos estados en un lapso de 5 años. Y supo que pudo ser una de las víctimas, pero que hay leyendas que no mueren.