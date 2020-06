Katy Perry confiesa que pensó en el suicidio tras su separación de Orlando Bloom

Hace unos días, la cantante y actriz estadounidense Katy Perry, confesó en una entrevista para el programa de radio canadiense ‘Q on CBC’ que en 2017 sufrió de un colapso y evaluó quitarse la vida luego de separarse del actor Orlando Bloom y la caída en las ventas de sus álbumes en ese mismo año.

La también compositora y modelo, oriunda de Santa Bárbara, California, reveló que tras tocar fondo en su vida personal y profesional se quedó revolcándose en su propia tristeza.

“Perdí mi sonrisa. No sé si mi sonrisa alguna vez fue totalmente auténtica, pero estuve en la cima durante mucho tiempo. Tuve la validación, el amor y la admiración del mundo exterior, y luego eso cambió”, le explicó Tom Power, presentador del programa.

Katy Perry confesó que pensó en el suicidio tras terminar con Orlando Bloom en 2017 #QuédateEnRadio https://t.co/rIroLEuEUA pic.twitter.com/yXKba2VMOO — LOS40 Chile (@40ChileOficial) July 1, 2020

Katy Perry, quien pudo reconciliarse con Orlando Bloom y ahora espera su primer hijo con él, afirmó que el declive de su carrera musical tuvo un impacto negativo y que “literalmente, me partió por la mitad”.

“Me separé de mi novio, que ahora es el futuro padre de mi bebé, y luego estaba emocionada por volar alto con el próximo disco, pero eso no me elevó tanto. La validación no me levantó, así que me caí”, recordó la artista de 35 años de edad.

“Fue muy importante quebrarme, para poder encontrar mi integridad de una manera completamente diferente. Y encontrar otra dimensión, que simplemente vivir mi vida como una estrella pop sedienta todo el tiempo”, agregó Perry.

La cantante estadounidense hizo énfasis en que la gratitud fue lo que le salvó la vida, ya que de lo contrario se hubiese hundido en su propia tristeza y que gracias a Dios encontró la manera para estar agradecida.

“La esperanza siempre ha sido una opción para mí debido a mi relación con Dios y a algo más grande que yo. Si soy la única que controla mi destino, por supuesto que voy a conducirlo hacia el suelo”, explicó Katy Perry.

Cabe resaltar que no es la primera vez que la pareja sentimental de Orlando Bloom ya se ha referido con anterioridad a sus problemas de salud mental. Durante una sesión con el terapeuta Siri Sat nam Singh, en YouTube en 2017, como parte de la serie The Therapist, Katy Perry confesó sentirse avergonzada por su depresión.