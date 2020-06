J Balvin es blanco de fuertes críticas por burlarse del profesionalismo de Shakira

J Balvin se convirtió en tendencia luego de burlarse de su compatriota Shakira, cuando participaba de una entrevista para Billboard junto con sus colegas Maluma y will.i.am. La situación generó que los miles de fanáticos de la barranquillera se pronuncien en su defensa. Resaltaron su trayectoria artística y la compararon con la del autor de “Colores”.

Todo inició cuando la conductora le consultó al vocalista de The Black Eyed Peas, por el artista con el que tuvo que ser más flexible a la hora de trabajar una colaboración y aunque se refería a los presentes en la conversación, will.i.am respondió que fue Shakira, haciendo referencia a la rigurosidad con la que trabaja la cantante.

La respuesta del rapero hizo que J Balvin suelte una carcajada, provocando la incomodidad de Maluma, quien trató que estabilizar la situación. “Hey, amigo, eso no es nada gracioso”, dijo el “Pretty Boy”. “No Will, esa es otra historia”, añadió mientras su compatriota continuó con tono sarcástico: “Nunca he trabajado con Shakira, así que así debe de ser”.

Los seguidores de shakira lapidaron a J Balvin por burlarse de ella (Foto: Instagram)

Por su parte, Will .i.am decidió ser más específico y explicó por qué mencionó a la intérprete de “Ojos así”. “He aprendido mucho de ella, porque su manera de trabajar es muy profesional. Ella sabe cada aspecto de una canción, me ayuda a mejorar muchas cosas, la letra, el sonido, ritmo y lo hace muy cortés: Paso 1, 2 y 3”, dijo.

“Y luego regresas al uno”, comentó J Balvin y aseguró que “de ahí vas al 7, luego al 10 y vuelves al uno, que ella siempre te regresa al uno”. Esta actitud del intérprete generó revuelo en las redes sociales, donde los ataques hacia él no se hicieron esperar.

“J Balvin tuvo el descaro de burlarse de la mujer que ha escrito el 95 % de su discografía, habla 6 idiomas, IQ de 140, ganadora de 16 grammy, productora, cantautora, filántropa, toca el piano, la guitarra, la batería, la armónica, tiene 1 superbowl”, fue uno de los comentarios en Twitter.