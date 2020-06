Leslie Shaw: “No veo el Grammy tan lejano”

Recién estrenado el video ‘Estoy soltera’, en el que Leslie Shaw cuenta con la colaboración de Thalía y Farina, en casi 24 horas ya contaba con 1 millón de vistas en YouTube, algo que a la peruana no le sorprendió para nada. “Bueno, es Thalía. Ella tiene miles de seguidores, Farina también y... yo también. Por ese lado, estaba tranquila de su éxito”, nos dice desde su centro de operaciones en Miami.

La cantante y compositora cuenta que, cuando se declaró la pandemia, sintió mucho temor, ya que el lanzamiento de su nuevo éxito estaba programado para abril.

“Me asusté mucho. Era un trabajo que nos tomó meses y mucho esfuerzo, y quería que todos lo escucharan. Al igual que yo, muchos artistas paralizaron sus lanzamientos, sus agendas. Pero decidimos con mi equipo que lo mejor era esperar, y ahora veo que fue el momento perfecto para lanzarlo. Creo que ahora es bueno relajarnos, olvidarnos un poquito del estrés y en eso la música ayuda a despejar la mente”.

Ayer por la tarde, el video se acercaba a los seis millones de reproducciones. “Hemos y estamos pasando momentos muy difíciles, la gente quiere divertirse, bailar, y creo que por ahí también está la respuesta de su éxito”.

¿Fue la decisión más acertada migrar del rock a lo urbano?

Creo que durante este tiempo he ido aprendiendo y mejorando, y ahora lo que está sucediendo en el género urbano es muy interesante. Uno puede jugar con sonidos diferentes, hay muchas fusiones. Por ejemplo, algunos artistas fusionan el merengue, el género tropical con otros sonidos.

Tras este éxito, ¿ya no ves tan lejano el Grammy?

Nunca lo vi lejano (risas). La idea es mejorar, producir, componer y lograr cosas increíbles. Yo no voy a parar nunca, quiero seguir trabajando con buenos productores y compositores. No quiero parar nunca en la música.

¿Qué has sacrificado desde que dejaste el Perú para echar raíces en Miami?

He sacrificado mucho. He dejado de estar en los cumpleaños y fechas importantes de mis seres queridos, he tenido que rechazar conciertos en Perú, que tantas ganas tengo de hacer. Ha habido días en que no tenía donde dormir porque se me vencía el presupuesto para el hotel, no tenía para la movilidad, tampoco amigos acá en Estados Unidos. Han sido muchos sacrificios.

