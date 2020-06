Gisela Valcárcel tras reclamos de Cristian Rivero: “Mis amigos pueden hacerme bromas”

Gisela Valcárcel y Cristian Rivero protagonizaron un singular momento durante el evento central de la Teletón: Por un Perú sin hambre.

Los conocidos conductores compartieron el set para llevar a cabo la labor benéfica, la cual se realizó el pasado viernes 19 de junio y recaudó S/ 650.013 en favor de las familias golpeadas por el coronavirus.

Gisela Valcárcel asegura que Cristian Rivero es su amigo, luego que el presentador la acusara en vivo de robarle cámara. Foto: Instagram

Durante la transmisión en vivo, Cristian Rivero reclamó a Gisela Valcárcel, con quien ha trabajado por muchos años, de siempre robarle cámaras.

“Por favor, y si me lo quitas, no me sorprende tampoco. Dale no más”, le dijo el presentador a la conocida conductora.

“Eso está mal, la burla pública. Cris, he cambiado en esta cuarentena. (...) Ya, no interrumpo”, respondió Gisela al percatarse que ella se estaba convirtiendo en la figura central.

Ante esto, la mamá de Ethel Pozo habló sobre el incidente y puso paños fríos a la situación resaltando que todo se trató de una simple broma.

“Él y mis amigos pueden hacerme las bromas que quieran y siempre les daré el pie exacto para que me digan de todo, me encanta eso, así como reírme de mí. Me gustó estar en la Teletón, era como si no hubiera estado lejos de la televisión seis meses”, comentó Gisela Valcárcel a Trome.

Gisela Valcárcel responde a Magaly Medina

El incidente entre Gisela Valcárcel y Cristian Rivero provocó la reacción de Magaly Medina, quien señaló que por fin alguien le dijo sus verdades a la conductora.

“No comentaré, pero Cristian me dice eso y más, y siempre que nos vean esperen que entre él y yo nos digamos muchas cosas en broma, nos conocemos hace más de 15 años”, aseguró.

Gisela Valcárcel responde a Magaly Medina. Foto: Instagram.

