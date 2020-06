“Una actuación”: usuarios critican entrevista de Andrés Wiese

Andrés Wiese reconoció que cometió el grave error de enviar a una desconocida un vídeo íntimo suyo. A pesar de aceptar cierta culpa por confiar en exceso, él se defendió en todo momento de las fuertes acusaciones de pedofilia y acoso sexual en contra de una menor de edad.

No obstante, la entrevista que dio el actor peruano al programa La banda del chino no fue bien recibida por muchos usuarios de Twitter, quienes manifestaron su total rechazo e indignación por las declaraciones del intérprete.

Los cibernautas señalaron que Andrés Wiese estuvo fingiendo y que todo sería parte de una actuación para quedar como la víctima.

“Señor Andrés Wiese, usted tenía una posición de poder sobre las chicas con las que intercambió fotos. Aprovechaste tu fama, no da que te hagas la víctima”, “No debió hacer la entrevista. Antes me daba vergüenza ajena sus fans, ahora estoy que me parto de la risa con su lado de víctima”, fueron algunos de los mensajes que los usuarios escribieron en Twitter tras ver la entrevista del actor peruano.

Asimismo, otros seguidores se percataron de los movimientos del intérprete y lo compararon con su personaje de Al fondo hay sitio.

“¡Dios! Se concentra, respira hondo, pone cara de compungido, de dolor, de drama y dice: ‘Me siento humillado’. Qué interpretación”, “Veo Nicolás de las Casas y no a Andrés Wiese. Una actuación. Sus declaraciones no se sienten reales, espero que sea todo lo contrario”, “Demasiada forzada su explicación”, añadieron.

Andrés Wiese dice que “es un circo” las denuncias en su contra

Durante su entrevista con La Banda del chino, Andrés Wiese sostuvo que todo se trataría de un complot en su contra para perjudicarlo.

“Es un circo lo que quisieron hacer, he sentido que han armado algo para hacerme daño a propósito. Doloroso ha sido todo, desde el primer video que pedí que no lo compartan”, comentó.

