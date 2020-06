Magaly Medina critica a Andrés Wiese tras entrevista: “Está haciéndose la víctima” [VIDEO]

Magaly Medina tuvo fuertes comentarios luego que Andrés Wiese realizara una entrevista con La banda del chino para exponer sus descargos ante las acusaciones de acoso sexual.

La periodista arremetió contra las palabras del actor peruano y analizó cada una de sus frases durante el primer segmento de su programa de espectáculos Magaly TV, la firme.

A la conductora le pareció que el artista se encontraba actuando un papel y aseguró que se le notaba fingido. “Realmente parecía que estaba interpretando el papel de ‘Ricolás’, en vez interpretarse a él mismo como persona, fuera del personaje, fuera de las caretas (...) Era Ricolás”, dijo.

Además Magaly Medina se mostró muy indignada por el hecho de que Andrés Wiese haya sugerido en la conversación con Aldo Miyashiro, que la denuncia de la menor de edad no era legítima.

“¿Armadas? (...) Es un hombre de 36 años y que debe de saber que la mayoría de perfiles no tiene la foto exacta, que la gente altera su edad”.

También expresó que no cree que el actor nunca haya considerado las consecuencias de practicar el ‘sexting’ con una usuaria desconocida en redes sociales.

“Cómo puede venir a hacerse el ingenuo con todos nosotros (...) Yo creo que Andrés Wiese no está reconociendo absolutamente nada, el está haciéndose la víctima, dice: ‘a mí me han acusado de todo, han invadido mi vida privada'. Pero no quiere darse cuenta que hay algo malo en él”, indicó Magaly Medina.

