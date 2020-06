La ‘Tigresa del Oriente’ denuncia que sujeto la acosa por teléfono

Judith Bustos, conocida en el mundo artístico como la ‘Tigresa del Oriente', utilizó sus redes sociales para realizar una denuncia. La intérprete de “Israel” reveló públicamente que un sujeto la llama constantemente por teléfono.

A través de una publicación de Facebook, la cantante expuso que teme por su vida, pues interpreta estas acciones como una ‘amenaza'. Por tal motivo, hizo de conocimiento este hecho a sus seguidores, y así también, aprovechó en dejarle un fuerte mensaje al acosador.

La 'Tigresa Del Oriente' denuncia acoso por teléfono. Foto: La República

“Amigos, necesito de su ayuda. He recibido numerosas llamadas muy amenazantes de este número, estoy muy asustada. Por eso les pido si alguno de ustedes sabe a quién le pertenece este número o alguien sabe cómo ubicar al dueño me lo diga”, se lee en su post.

“Al tipo que me ha estado llamando, te advierto que no estoy sola, que te voy a localizar. Te crees muy valiente acosando a una mujer mayor y cuando te llaman para ponerte en tu lugar no das la cara, ¡cobarde! Pero voy a dar contigo, esto no se va a quedar así”, añadió Judith Bustos.

Su publicación lo acompañó con menciones a algunos medios de comunicación y periodistas, como Juliana Oxenford.

La 'Tigresa Del Oriente' denuncia acoso por teléfono. Foto: captura Facebook

Cabe señalar que no es la primera vez que la ‘Tigresa del Oriente’ se pronuncia públicamente para realizar una denuncia o hacer un pedido.

Tras el inicio del estado de emergencia y la cancelación de eventos públicos, la artista conversó con un medio local para solicitarles a las autoridades el bono económico que estaban repartiendo entre los meses de marzo y abril.

“Me gustaría que las autoridades entreguen un bono a los artistas, a los que realmente necesitan y viven del día a día”, dijo en declaración a Trome.

Judith Bustos es una de las afectadas por la pandemia del coronavirus. Foto: La República

