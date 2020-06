La hija mayor de Melissa Klug, Gianella Marquina, fue acusada de vender pruebas rápidas de COVID-19 por una página de Instagram llamada ‘Influencers in quarantine’.

La cuenta publicó la captura de un anuncio que hizo la joven influencer en su cuenta de Instagram hace un mes. Allí se lee: “Prueba rápida stock 100K. Entrega inmediata. Venta mínima 50 unidades”. La publicación incluye el número de contacto para acceder libremente a las pruebas que deben ser registradas por el Ministerio de Salud.

Tras las críticas que originaron en su contra, la hija de Melissa Klug envió un comunicado donde explica por qué promocionó la venta de pruebas rápida para el descarte de la COVID-19.

Hija de Melissa Klug es acusada de vender pruebas rápidas de COVID-19. (Foto: captura Instagram)

La joven negó que haya cometido algún delito y que esté a cargo de la venta de las pruebas de forma ilegal. “Pueden llamar al número que se ve y podrán confirmar que no soy yo la que vende las pruebas rápidas, el número es el de un representante de ventas de una droguería autorizada por el Ministerio de Salud para importar y comercializar dichas pruebas”, expresó.

Gianella Marquina aseguró que “solo informaba a aquellas personas que necesitan adquirir pruebas rápidas para que sus empresas puedan cumplir con los protocolos de salud” y que estas iban a ser entregadas con “absoluta seguridad y garantía”

Hija de Melissa Klug responde tras ser acusada de vender pruebas rápidas de COVID-19. (Foto: captura Instagram)

Arremetió contra la página que la acusó. La mayor de las Klug lamentó que existan “personas que se ocultan a través de páginas” para buscar ‘morbo’ porque no son tomadas en cuenta.

Por último, Gianella Marquina aclaró que las pruebas pueden ser vendidas si tienen la autorización del Minsa. “No es ilegal informar dónde pueden adquirir pruebas rápidas, es ilegal venderlas si no tienes autorización y peor aún hacer las pruebas sin autorización o acreditación del Ministerio de Salud. Con este mensaje espero que entiendan que yo no comercialicé las pruebas rápidas y que no infringí ninguna ley”, finalizó.

