Natti Natasha tras difusión de foto de su boda: “Me casé a los 21, me divorcié y seguí con mi vida”

La cantante Natti Natasha rompió su silencio al enterarse que en redes sociales empezó a circular una foto de su boda en la que aparecía junto a su entonces esposo.

En una entrevista con el medio dominicano Diario Libre, la intérprete de “Sin Pijama” y “La mejor versión de mí” confirmó que sí estuvo casada y que su matrimonio no duró mucho tiempo.

“Todo el mundo tiene un pasado, yo he tocado eso en otras entrevistas, pero por razones personales y para enfocarme en mi música no hablo de eso. Me casé bien joven, a los 21 años, me divorcié y seguí con mi vida”, relató Natti Natasha.

Según palabras de la propia artista, tras su separación, luchó incansablemente en su carrera como cantante, lo cual le permitió convertirse en una de las figuras más destacadas de la música latina.

“Ahí fue que pude enfocarme para seguir luchando por mis metas y ahora mismo gracias a Dios puedo ser una imagen de superación para todas las chicas. En eso sigo y seguiré trabajando”, añadió la intérprete de reguetón.

Natti Natasha también se mostró muy emocionada de ser una de las artistas más influyentes de la música pop latina. “Eso me impresiona, me llena el corazón... me pone feliz. Créeme que yo he trabajado mucho en lo que es mi pasión. Amo cantar y poder escuchar, eso es un logro muy grande”, expresó.

Cabe precisar que Natti Natasha es una de las artistas que siempre ha mantenido en reserva todo lo que tenga que ver con su vida privada, lo cual le ha permitido estar alejada de los escándalos.

