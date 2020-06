Nicola Porcella sobre su viaje a México: “No puedo hablar nada” [VIDEO]

Nicola Porcella se encuentra en medio de la polémica tras salir del país en un vuelo en medio de la cuarentena El exnovio de Angie Arizaga partió rumbo a México para integrarse a las filas de Guerreros 2020, producción de Televisa.

Hace unos días, se empezó a especular sobre la participación del modelo a la versión mexicana de Esto es guerra. Ante el revuelo desatado, fue el reality que confirmó al peruano en su equipo.

Nicola Porcella no puede explicar cómo viajó a México para Guerreros 2020 y se niega a responder a los periodistas. Foto: Captura ATV

“Es un galán inca que viene a poner toda su fuerza en Guerreros 2020”, así presentó la producción a Nicola Porcella.

El anuncio generó rechazo por parte de los seguidores del programa, ya que recordaron que el modelo se comportó de manera violenta con su expareja Angie Arizaga.

PUEDES VER Nicola Porcella en Guerreros 2020: competidor se lesiona el tobillo en su primer día

“Nicola fue acusado de violencia de genero varias veces”, escribió un usuario.

No obstante, y ante las críticas, Nicola Porcella llegó a México y ni bien bajó del avión fue abordado por reporteros, quienes querían saber cómo hizo para viajar en medio de la cuarentena, ya que-por el momento- se prioriza los vuelos humanitarios.

Ante las preguntas por su estadía, el modelo se negó a hablar sobre el tema.

“Te lo juro que no puedo hablar nada, de verdad, sino te contestaría feliz. No puedo decirte nada”, respondió Nicola ante un periodista, quien al saber que no obtendría una repuesta le preguntó por qué decidió volver a los realtites, pero tampoco tuvo mayor respuesta.

Nicola Porcella dice que no puede hablar sobre su viaje a México. Foto: Captura ATV

A pesar de las negativas, volvió a dirigirse a Porcella y le consultó si su llegada ha sido por la vía legal.

“¿Pero tu situación legal está bien aquí en México?”, le repreguntó. “Sí, si no no estaría acá ¿no?”, contestó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.