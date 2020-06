Luciana Fuster tras declaraciones de Ignacio Baladán: “Si tu mamá te dice no, es no”

Luciana Fuster se pronunció a través de Instagram para enviar un contundente mensaje justo después de que Ignacio Baladán afirmara que fue él quien la mandó a la ‘friendzone’.

Tras las controversiales declaraciones del popular ‘Chocolatero’, la modelo se mostró despreocupada y criticó duramente a las personas que hablan con el orgullo para no quedar mal ante los demás.

“Se toma de quién viene. No hay que a mí me parezca más (gesto de fastidio), que alguien que miente, inventa y que habla desde el orgullo para tratar de hacer quedar mal al otro y no quedar mal y no se le dañe el ego”, expresó la integrante de Esto es guerra en Instagram.

Luciana Fuster también envió otro mensaje en el que señaló que la opinión de su madre fue muy relevante para que ella decida continuar o no saliendo con alguien.

“Apunten, si tu mamá te dice no, es no. Gracias a ella, estoy feliz”, dijo en su Instagram, luego de que Ignacio Baladán indicara que prefirió dejar de salir con ella porque hubo un par de temas que no le gustaron.

Luciana Fuster asegura que Ignacio Baladán es un “súper amigo”

Durante una entrevista para el programa Estás en todas, Luciana Fuster afirmó que hasta el día de hoy sigue intentando conquistarla.

“Me tiró los perros (intentó conquistarme) y hasta ahora me tira los perros. Ya qué te puedo decir de Ignacio pues, como yo siempre lo dije, siempre fuimos amigos y hasta el día de hoy somos súper amigos, nos vacilamos en el equipo, estamos aquí y allá hablando en grupo”, comentó.

