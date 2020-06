Nicola Porcella se lesiona el tobillo en su primer día en Guerreros 2020

Nicola Porcella apareció este lunes 15 de junio como integrante del reality mexicano Guerreros 2020 y protagonizó una escena que dejó angustiados a sus fans.

El modelo se encontraba enfrentándose a Memo Corral con gran velocidad; sin embargo, al pasar unos segundos empezó a ir lentamente y no pudo ganar el circuito de la competencia.

Minutos más tarde, las cámaras de Televisa enfocaron a Nicola Porcella cuando este se encontraba sentado en el piso, mientras era atendido por el cuerpo médico del programa.

“Un mal movimiento a la hora de caer, se me dobló el tobillo para adentro por eso pare un poquito trate de seguir está en mi sangre competir, pero ya al final no me dio el tobillo para poder continuar”, señaló el ‘Capitán histórico’.

Sin embargo, Nicola Porcella aclaró que continuaría firme en el enfrentamiento de Guerreros 2020. “Si, yo he venido acá a competir, lesionado o no”, aseveró el exintegrante de Esto es guerra.

Como se recuerda, Porcella estuvo varios meses alejado de la televisión hasta que Magda Rodríguez, productora de Guerreros 2020, confirmó la participación del chico reality en su programa.

¿Qué hizo Nicola Porcella para llegar a México y participar en Guerreros 2020?

Nicola Porcella habría solventado su propio vuelo a México para participar en Guerreros 2020, según acotó el mánager del modelo en un comunicado.

“Porcella ha viajado (a México) en un vuelo particular que él mismo ha cubierto y gestionado, respetando en todo momento los protocolos e indicaciones que rigen para ciudadanos nacionales e internacionales, como se puede constatar fácilmente en las entidades respectivas”, señala la misiva compartida en Instagram.