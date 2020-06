Ivana Yturbe se pronuncia sobre supuestos chats íntimos de Beto Da Silva [VIDEO]

En las redes sociales se hizo viral unos supuestos chats de Beto Da Silva con otra mujer que no era su pareja Ivana Yturbe. Tras la polémica, la modelo decidió pronunciarse para la cámara de América Espectáculos.

La semana pasada, el futbolista peruano aseguró que las imágenes de las conversaciones eran falsas, por lo que pidió que no se sigan circulando.

PUEDES VER Beto da Silva aclara supuestos chats íntimos con mujer que no es Ivana Yturbe

La integrante de Esto es guerra señaló que no había visto los supuestos chats íntimos, pero que no le prestaba importancia, pues está enfocada en otras cosas.

“Ni siquiera lo vi. Él mismo me dijo, yo estoy enfocada en otras cosas (…) Trato de estar no tan metida en mis redes sociales (…) De verdad, espero que la gente que está haciendo esto, deje de hacerlo (…) Le fastidia, de hecho que no le gusta que me fastidien (…) Él no sabía mucho cómo era el mundo del espectáculo”, contó la modelo.

Sin embargo, Ivana Yturbe no pudo ocultar su molestia y llamó “infelices” a quienes crearon esa conversación. Además, afirmó que su relación amorosa con Beto Da Silva se encuentra sólida tras las críticas.

“Sé que son personas infelices. Estoy súper feliz, enfocada en cosas lindas. Beto y yo estamos enfocados en esas cosas, lo demás son como piedritas que nos ponen en el camino”, señaló la también influencer.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.