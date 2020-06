Aída Martínez hace aclaración sobre sus shows privados en cuarentena

Aída Martínez decidió pronunciarse vía Instagram para hacer una aclaración sobre los shows ‘hot’ privados que ofrece junto a Xoana González en medio de la cuarentena.

A través de sus historias, la polémica modelo explicó que ella no ofrece ninguna presentación privada mediante Zoom.

“Chicos, están súper desinformados. No sé de dónde han sacado que yo estoy haciendo shows privados por zoom. Me escriben por inbox y me dicen ‘¿a cuánto el show por zoom?’”, relató Aída Martínez.

Seguidamente, detalló que los shows privados que ella y Xoana González ofrecen no están destinados a una sola persona, sino a un grupo privado de Facebook.

"El único show que hacemos con mi amiga Xoana no es por zoom, sino por un grupo privado de Facebook. No es un privado para una persona, sino para el grupo de suscriptores”, comentó en Instagram.

Finalmente, Aída Martínez pidió a los cibernautas que mantengan el respeto hacia el trabajo que viene desempeñando al lado de la argentina para seguir solventando sus gastos durante la cuarentena.

“No mando packs, ni mando fotos. Si hacemos un show ‘hot’ bonito de lencería con Xoana... Finalmente es nuestro trabajo y espero que lo respeten”, detalló la arequipeña.

Aída Martínez incómoda por censura a su reportaje en Magaly TV, la firme

Aída Martínez se incomodó porque Magaly Medina censuró su reportaje en plena transmisión al ver la figura de un miembro viril en el baño de la modelo.

“Me quedé así, ¿qué onda?, ¿qué hice mal? Magaly ya no está en un horario de protección al menor, está en un horario de adultos. Magaly Medina no se dio cuenta que era un jabón, ella pensó que estaba haciendo algo con un consolador”, expresó la arequipeña en Instagram.

