Magaly Medina critica a Yvonne Frayssinet: “Se llevó muy adentro el papel de Maldini” [VIDEO]

Magaly Medina dedicó parte de su programa para analizar los mensajes que han difundido los artistas en redes sociales sobre el caso de Andrés Wiese y tuvo fuertes comentarios para quienes expresaron su respaldo al actor, a pesar de la denuncia de Mayra Couto.

Cuando presentó el comentario escrito por Yvonne Frayssinet, con el que defiende al popular ‘Ricolás’, la conductora indicó que no siente respeto alguno por la veterana actriz y que, en su opinión, se ha compenetrado con su personaje de la teleserie Al fondo hay sitio.

“Conozco a Andrés Wiese y siempre demostró a cabalidad su decencia (...) Hemos trabajado juntos durante más de ocho años y siempre fue un caballero. No permitamos que los medios sigan destruyendo vidas. ¡Basta ya!”, se lee en la publicación de la esposa de Marcelo Oxenford.

Magaly Medina expresó su incomodidad ante el referido mensaje y prefirió no prestarle atención a la artista: “Yvonne Frayssinet, qué podemos decir de esta señora. A mi no me merece ningún respeto lamentablemente (...). Pasémosla porque no me interesa un pepino lo que ella diga”.

Sin embargo, acotó que el comentario va acorde a su personaje en la recordada teleserie peruana. "No podíamos esperar otra cosa, ella se llevó muy adentro el papel de [Francesca] Maldini (...) Ella no habla de la chusma”, finalizó.

Magaly Medina denunciará penalmente a usuarios que reportaron sus redes

La conductora de ATV se mostró muy enojada en la última edición de Magaly TV, la firme y aseguró que tomará acciones legales contra los cibernautas que la obligaron a deshabilitar su cuenta de Instagram.

Magaly Medina llamó la atención de las autoridades y afirmó que en las próximas horas sentaría la denuncia formal con la Policía cibernética.

“Son unos chicos que le hacen bullying a quien le da la gana (...). Creo que deberían investigarlos y si tengo que ir hasta la Policía mañana, lo voy a hacer”, dijo.

