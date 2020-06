Karen Dejo en contra de críticas a Esto es guerra: Nosotros aportamos a los que necesitan

Karen Dejo se pronunció sobre las críticas que ha recibido, estas últimas semanas, el programa de competencias Esto es guerra. La chica reality levantó su voz de protesta para defender el contenido del espacio televisivo de América TV.

La modelo respaldó el nuevo mensaje social que quieren llevar, ahora con la crisis sanitaria y económica debido a la pandemia del coronavirus.

La chica reality protestó porque las personas solo se van en contra del reality. Foto: Karen Dejo Instagram

“Ante esta situación debemos ser solidarios y el programa no es la excepción. Yo no entiendo las críticas porque solo es contra ‘Esto es guerra’, cuando los demás canales tienen sus programas al aire y no pasa nada. Nosotros seguimos trabajando de manera silenciosa y aportando a los que necesitan”, sostuvo Karen Dejo a un conocido medio local.

Así también reiteró que Esto es guerra cumple responsablemente con las normas de bioseguridad para que los integrantes y miembros del equipo no contraigan el coronavirus. Añadió que la producción los respalda con los equipos de protección para poder continuar al aire.

Karen Dejo defiende Esto es guerra. Foto: Karen Dejo Instagram

"Estamos bien, cumpliendo las normas y cuidándonos para poder trabajar, ayudar y competir por una asociación o una casa hogar que lo necesite. Seguiremos con el entretenimiento para que la gente se distraiga”, reveló a Trome.

Cabe recordar que en mayo pasado, Karen Dejo incumplió la cuarentena al ser vista yendo a una casa de playa con otra persona. A raíz de esto fue criticada y su permanencia en Esto es guerra dependía de un hilo.

Semanas después, durante la emisión del reality, la competidora pidió disculpas. “Pido disculpas porque no hice lo adecuado, porque todo esto lleva a consecuencias negativas y sé que fue una mala decisión”, sostuvo.

