César Ritter tras caso de Andrés y Mayra: “Los únicos contentos, los buitres”

Más actores de Al fondo hay sitio se están pronunciando sobre el caso de Andrés Wiese y Mayra Couto, quien denunció públicamente al popular ‘Ricolás’ de acoso sexual y maltrato durante las grabaciones de la exitosa serie peruana.

César Ritter, quien dio vida a ‘Manolo’ en la producción de Efraín Aguilar, mostró una postura imparcial ante lo sucedido, pero criticó que el caso se haya convertido en un enfrentamiento para morbo de “los buitres”.

A través de su cuenta de Twitter, el actor de 40 años escribió lo siguiente: “Todos contra todos... y los únicos contentos, los buitres”.

El mensaje del intérprete peruano no fue bien recibido, ya que los seguidores del artista lo cuestionaron por no mostrar una posición más certera sobre la denuncia por acoso sexual de Mayra Couto a Andrés Wiese.

“Respeto a la gente que dice lo que siente, admiro a quien hace lo que dice... y detesto a quienes aprovechan tu indignación para llenarse los bolsillos”, respondió César Ritter a una usuaria dejando en claro su respeto a quienes denuncian los abusos, pero condenando a los que se tomando ventaja de eso.

Sergio Galliani defiende a Andrés Wiese

Sergio Galliani, quien interpretó a ‘Nachito’ en Al fondo hay sitio, salió en defensa de Andrés Wiese.

Un seguidor en Facebook le preguntó al actor sobre la situación de su colega. Galliani no dudó en dar su opinión.

“Recién me he enterado de esta vaina, pero no hay nada que defender. Los que lo conocemos sabemos la calidad de persona que es. A la gente le gusta exagerar, hablar mal sin medir las consecuencias. Va a salir parado como buena persona que es”, escribió Sergio.

