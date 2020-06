Michelle Soifer se pronuncia sobre detención de su primo: “No lo voy a defender”

Michelle Soifer rompió su silencio ante la polémica situación en la que se vio envuelto su primo Yacoub Qeisyeh Soifer, quien fue detenido por salir a la calle y sin mascarilla en pleno toque de queda.

La popular ‘Michi’ lamentó lo ocurrido con su familiar, pero aclaró que no tenía mayor información sobre los hechos que tuvieron lugar el pasado domingo en el distrito de Surco.

“La verdad, es familiar mío, es mi primo hermano, pero no tengo contacto con él hace unos meses. De todas formas, espero que esté bien, no estoy muy enterada del tema y tampoco he querido llamar a mi tía para preguntarle”, indicó la chica reality a las cámaras de América Espectáculos.

Michelle Soifer también se mostró un tanto incómoda por el hecho de que su nombre se haya visto relacionado con un delito en el que no tuvo participación alguna.

“Él ya es una persona adulta. Igual, es un poco triste que en ese tipo de noticias siempre tenga que resaltar mi nombre cuando no tengo nada que ver. Estoy aquí, trabajando, haciendo mis cosas bien y solamente espero que esté bien", manifestó.

Finalmente, la integrante de Esto es guerra dejó claro que no piensa salir en defensa de su primo, pues este debe asumir las consecuencias de sus actos. "Cada uno debe ser responsable con las cosas que hace y asumir. Eso puedo decir, no voy a defender”, sentenció Michelle Soifer.

Cabe precisar que, según el documento policial, cuando Yacoub Keisyeh Soifer y Luigi Jesús Jarasca Martínez fueron detenidos, ambos empezaron a lanzar insultos y mostrar resistencia a la autoridad.