Magaly critica a Mónica Sánchez por mensaje a Mayra Couto: “Cualquiera convoca a una marcha”

Magaly Medina opinó acerca de las publicaciones que realizaron los actores de Al fondo hay sitio, luego de que Mayra Couto acusara a Andrés Wiese de haberla acosado sexualmente durante las grabaciones de la serie.

En medio de la transmisión de ‘Magaly TV, la firme’, la popular ‘Urraca’ se refirió especialmente al comentario en el que Mónica Sánchez le mostró su apoyo a la recordada ‘Grace’ tras la denuncia.

Magaly Medina contra Mónica Sánchez

Magaly Medina cuestionó que la popular ‘Charito’ solo haya escrito en sus redes sociales “Te abrazo Mayra Couto. Aún no salgo de mi asombro”, tras enterarse de las fuertes declaraciones de la joven actriz contra Andrés Wiese.

“Mónica Sánchez solamente ha dicho que está sorprendida, asombrada, dice ‘te abrazo Mayra Couto, estoy asombrada’. Cualquiera dice mañana salimos, convoco a una marcha pública, lavemos la bandera por Mayra Couto, por todas aquellas mujeres que se han sentido acosadas en su centro de labores, por todas aquellas mujeres que han trabajado con él”, sentenció la conductora de ‘Magaly TV, la firme’.

Cabe precisar que Magaly Medina realizó este pronunciamiento al leer el comunicado oficial en el que Andrés Wiese negaba tajantemente las acusaciones de Mayra Couto y hacía énfasis en las publicaciones que realizaron sus excompañeros en Al fondo hay sitio sobre esta polémica.

Magaly Medina cuestiona a Efraín Aguilar por comunicado

Durante la transmisión de ‘Magaly TV, la firme’, Magaly Medina cuestionó el comunicado que envió Efraín Aguilar para pronunciarse sobre la acusación de acoso sexual de Mayra Couto contra Andrés Wiese.

“Ella (Maya Couto) no estaría en condiciones de exponerse a un tipo de sanción o de repente a las burlas. Yo no creo que él dice que nunca se enteró, yo no sé, lo creo, todo en las producciones de las películas se sabe, qué director se acuesta con qué actriz, se sabe todo, por favor”, aseveró la ‘Urraca’.

