Magaly Medina: No creo que Efraín Aguilar nunca se enterara del acoso de Andrés a Mayra

Magaly Medina se mostró indignada por el comunicado que envió Efraín Aguilar, donde manifestó su respaldo a Andrés Wiese tras la denuncia por acoso a su colega

El productor de Al fondo hay sitio aseguró que, en todos los años que se grabó la serie, jamás recibió una queja del popular ‘Ricolás’, y menos de Mayra Couto.

Magaly Medina arremete contra a Efraín Aguilar por respaldar a Andrés Wiese y minimizar denuncia de Mayra Couto. Foto: captura/ATV

"Era común ver subir al personal a mis oficinas, por diversos motivos, unos para aportar a la serie y otros con problemas de toda índole, para solucionarlos en lo posible. Nadie de todo el personal tuvo queja alguna del comportamiento del señor Andrés Wiese”, escribió Efraín Aguilar en Facebook.

Ante esto, Magaly Medina dio su punto de vista y aseguró que no cree nada de lo mencionado por el productor.

“Ella (Maya Couto) no estaría en condiciones de exponerse a un tipo de sanción o de repente a las burlas. Yo no creo que él dice que nunca se enteró, yo no sé, lo creo, todos en las producciones de las películas se sabe, qué director se acuesta con qué actriz, se sabe todo, por favor”, señaló.

Magaly Medina filtra audio de Andrés Wiese con menor

Magaly Medina aprovechó su programa para difundir un audio donde Andrés Wiese intentaba convencer a la menor de edad de no pasar sus videos íntimos.

"La verdad es que a mí no me han dicho nada, yo no he grabado nada de lo que hablé contigo. ¿Tú le has hablado a alguien de estos audios?”, se le escucha decir al actor de Al fondo hay sitio.

Magaly Medina filtra audio de Andrés Wiese con menor. Foto: captura/ATV

