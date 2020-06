TKN de Rosalía y Travis Scott: la historia detrás de la canción con misteriosos mensajes [VIDEO]

La cantante catalana Rosalía ha estrenado hace poco una misteriosa canción acompañada de un videoclip, junto al rapero Travis Scott, en la cual utilizan referencias de todo tipo, desde cineastas reconocidos como Pedro Almodóvar y Gaspar Noé, hasta términos que se utilizan en la mafia como la película El Padrino.

El conjunto de todas estas referencias dieron vida a TKN, que también presenta una letra difícil de entender, llena de acertijos como ya es costumbre de la artista española. Aunque Rosalía no ha explicado específicamente a qué se refiere dicha palabra, han surgido algunas teorías sobre el origen del título de esa canción.

¿Qué significa TKN?

Una posible respuesta a la pregunta que se hacen muchos de los fans de Rosalía y Travis Scott sobre el nombre de la canción, es relacionar TKN con un videojuego japonés llamado Tekken.

Ya que el videoclip -en las palabras de Rosalía- hace referencia al estar acompañado por la familia o por el clan, muchos lo vincularon con el videojuego ya que Tekken trata sobre la familia Mishima, sus negocios y su linaje.

“La canción en realidad parte de una imagen muy concreta, de la imagen de que un artista nunca está solo o rara vez está solo. Normalmente, está rodeado de un entourage, de la familia o del clan. Esa idea me inspiraba, tenía ganas de ahondar en eso. En la familia, la protección, en todo ese universo que envuelve a un artista”, afirmó Rosalía.

Oh, para terminar, EL TÍTULO. TKN parece ser la abreviación fonética de Tekken, un videojuego japonés de lucha con una profundia historia sobre el linaje de la familia del protagonista así como de sus antecedentes. Os la adjunto. pic.twitter.com/r9oum408wy — llueveme encima (@radioguguu) May 28, 2020

Canción TKN de Rosalía y Travis Scott

En la canción TKN de Rosalía y Travis Scott, la catalana hace referencia a otras familias que se forman en el ámbito social, como aquellas de los grupos criminales de mafia. Incluso, en la letra de TKN se hace mención a la ‘omertá’, palabra en italiano que significa ley de silencio o código de honor en Sicilia.

Y del mismo modo, en el videoclip la española y el rapero actúan como una pareja de la mafia, al tiempo que la letra dice “Lo’ capo’ con lo’ capo’ y yo soy la mamá”. Luego Travis muere en una presunta guerra de carteles, por lo que Rosalía debe hacerse cargo de la familia, o del clan. Para realizar esa representación, la artista sale rodeada de niños y niñas, quienes le siguen y la imitan a lo largo de la canción.

Letra de la canción TKN de Rosalía y Travis Scott

Precoro

Cosa’ de familia no la’ tienen que escuchar

Lo’ capo’ con lo’ capo’ y yo soy la mamá

Los secreto’ solo con quien pueda’ confiar

Más-Más te vale no romper la marta

Hay nivele’ para todo en esta vida

No jodemo’ con persona’ desconocía’

Ni un amigo nuevo, ni una heria

Coro

Ni un amigo nuevo, ni una heria

TKN, TKN, TKN

Ni un amigo nuevo, ni una heria

TKN, TKN

Ni un amigo nuevo, ni una heria

Verso 1 / Rosalía

Somo’ la cara, Gaspar Noé

Tú no dispara’, la vacié

VVS, VVS, Dolce Vita

Mi mambo está duro, dinamita

Tú actúa’ de pie’ hasta la nuca

Vestía’ de negro como Kika

VVS, VVS, Dolce Vita

El mambo está duro, dinamita

Puente / Travis Scott

Leche con azúcar

Ella tiene medida’ brazuca’

Esa mami es una G

Verso 2 / Travis Scott

Yeah, she got hips I gotta grip for

A lot of ass, don’t need to have more

I know it’s sweet, I like that

MmmI got word that it’s wet, well, let’s drown

Toot it up, back it up, slap it down

Don’t say a word of what you heard from when I came around

You get it first, you get this work right when you come in town

Need you right here

Know you the queen of givin’ ideas

No more new friends, don’t bring the hype here

Know you got problems with this, but it’s not fair

*SE REPITEN PRECORO Y CORO

Outro

La Rosalía

Straight up!

Ni un amigo nuevo, ni una heria