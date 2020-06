Jessica Newton sobre denuncia de Mabel Huertas: “Para mí no es acoso, pero es desagradable y hasta peligroso”

La denuncia por acoso que hizo la periodista Mabel Huertas a través de Twitter ha generado una serie de críticas en las redes. En esta ocasión, Jessica Newton fue entrevistada en el programa Magaly TV la firme para expresar su postura.

Según expuso Mabel Huertas, el repartidor de delivery le dijo que tenía “unos ojos muy hermosos” vía WhatsApp. Al recibir el mensaje, ella no dudó en denunciarlo públicamente en las redes sociales. La empresa Promart se pronunció en rechazo a toda forma de acoso y anunció que el repartidor había sido despedido.

PUEDES VER Mabel Huertas denuncia acoso por parte de proveedor en servicio de delivery

La organizadora del Miss Perú aseguró que el comportamiento del trabajador de Promart no fue acoso contra la periodista, pero si se califica de desagradable y hasta peligroso porque el repartidor de delivery tenía los datos personales de ella.

A través de sus redes, la conductora de televisión Mabel Huertas mostró capturas de los mensajes que le enviaba el proveedor de la tienda.

“Para mí no es acoso, pero sí considero que es muy desagradable y hasta peligroso porque si tu estás dando tus datos a una tienda, no estas buscando novio. No entiendo que hace el señor escribiéndole al celular", respondió Jessica Newton a Magaly Medina.

Luego, calificó de ‘invasión a la privacidad’ el caso de Mabel Huertas. “Nadie debería tener el derecho de meterse contigo si tú no quieres, por más lindo que le parezca a algunas personas, yo lo encuentro totalmente desagradable y me parece una invasión a la privacidad a la mujer”, expresó la ex reina de belleza peruana.

Además, Jessica Newton opinó sobre la respuesta de una usuaria que también denunció de acoso al esposo de Mabel Huertas y aumentó la polémica en las redes. Para la empresaria, era un comentario ’fuera de lugar’. “Con haberle dicho que se estaba confundiendo era suficiente”, señaló.