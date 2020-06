Ricardo Morán: “Los cantantes necesitan una plataforma”

“Van a salir del canal con toda la seguridad de que han estado en un espacio libre de contagio”, dijo ayer el productor Ricardo Morán sobre la participación de los imitadores en ‘Yo soy’, programa que retornará a la pantalla de Latina a mediados de junio. Según cuenta, evidentemente se desarrollará sin público, con acrílicos que separen al jurado y con menor número de personal. “Tienen que haber pasado por su prueba, medirse la temperatura, poner los zapatos en lejía, se maquillan solos… están en cuartos separados. No haríamos el programa si no hubiéramos pasado por la experiencia de ‘La máscara’, no ha habido ningún incidente”.

PUEDES VER Yo Soy anuncia su regreso a la TV en plena pandemia

Con los escenarios en pausa por la emergencia sanitaria, Morán comenta que el programa funcionará ahora “mucho más” como una plataforma. “Los cantantes nuevos, los antiguos, necesitan una plataforma, demostrar que se están reinventando. Toda crisis es una oportunidad, podemos lucirlos y permitirles –y a nosotros– encontrar una oportunidad de salir adelante en esta nueva normalidad, ¿no? Todo el mundo habla del fin de la cuarentena, pero no es tan sencillo para los artistas que trabajan en vivo. ¡Quién va a querer ir a ver a alguien y encerrarse junto a 150 personas!”.

‘Yo soy’ se centrará en las mejores presentaciones de las temporadas pasadas, aunque no descartan que tras este inicio vuelvan los castings de forma virtual. “Nuestro Tego Calderón y nuestro José Feliciano salieron de los castings virtuales del 2012”, agrega el productor y prefiere no pensar en la competencia. “Tu programa puede hacer un montón de rating, pero es muy caro. El otro puede hacer nada de rating, pero cuesta menos y ese es el más rentable. Es un mito decir eso de (remeda) ‘yo estoy compitiendo porque hice 13 y tú 12, entonces te gané y ja ja ja’”.

PUEDES VER Latina revela renovado formato de Yo Soy con nuevo teaser

En ese sentido, el también director teatral coincide en que la coyuntura y la sintonía de TV Perú con ‘Aprendo en casa’ podría propiciar reformular, en general, los contenidos. Además, varios de sus colegas de teatro –entre ellos Leonardo Torres– han criticado duramente la señal abierta. “La televisión es un negocio, pero, como dice Leonardo, no debería ser solo un negocio y para eso lo que necesitamos es una política de gestión pública, no solo de la televisión, sino del arte y el entretenimiento. O sea, cosas como las que han pasado con Richard ‘Swing’ (Cisneros), más que preocuparnos por solo ese caso, es preocuparnos por que como país hemos dejado atrás las manifestaciones culturales y el cuidado de ellas”.

PUEDES VER Partidos históricos de Perú en los Mundiales serán transmitidos por Latina TV

Esta versión de ‘Yo soy’ tendrá como objetivo apoyar a organizaciones que trabajan para los más vulnerables. El público participará a través de las redes sociales y ayudará “a cumplir” una meta, señala. “Yo creo en el entretenimiento. Es importante para darle a la gente un poco de paz y espacio de salud mental”.